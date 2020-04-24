全球晶圓代工龍頭台積電2019年營收再創歷史新高，打破外界對於半導體產業逆風的看法，根據台積電近日公布的年報資料顯示，前十大客戶的營業收入淨額，在去年就占71%。其中，第一大、第二大客戶就占37%，供應鏈透露應該就是指蘋果與華為。

根據資料顯示，台積電近年來的客戶群與客戶的業務性質出現顯著變化，儘管在全球各地擁有數百位客戶，但前十大客戶貢獻營收在2017、2018以及2019年各約占台積電當年營業收入淨額的66%、68% 及71%。

至於最大客戶，分別在2017、2018以及2019年各占23%、22% 及23%比重。第二大客戶則是在前兩年貢獻營收占比都達不到10%，卻在2019年突飛猛進，達14%。

有供應鏈消息指出，這十大客戶分別為：括蘋果、華為、高通、聯發科、輝達、賽靈思、博通、超微。也就是說，蘋果跟華為的貢獻營收比重就接近40%。

台積電指出，為適應新的商業模式典範，台積電已觀察到客戶業務模式本質出現轉變，例如更多的系統公司開發自己的設計並直接與積體電路製造服務公司合作，以期產品及服務能在多變的終端市場脫穎而出。

全球半導體產業競爭日益激烈，台積電已經開始進行產業整合以保持競爭優勢，若有更多台積電主要客戶開始合併與收購，台積電客戶數將進一步減少，針對特定主要客戶的出口管制限制，也可能對台積電營運產生影響。

(中時電子報)