新冠肺炎持續延燒，口罩成為最重要的防疫物資，為了減少口罩的消耗，新北市立泰山高中繼之前自製額溫槍後，再度創新自製出「手機APP控制紫外線口罩殺菌機」，記者致電詢問新北市教育局，是否會協助將殺菌機送檢驗，以了解其滅菌效果，教育局回應，「殺菌實驗較專業，待找專業機構，今天主要是談教學成效」。

日前中央流行疫情指揮中心公布「電鍋乾蒸口罩消毒法」，增加口罩重複使用的次數，泰山高中繼自製額溫槍，再次運用專業知識及技術，在最短時間內自製「手機APP控制紫外線口罩殺菌機」，再為防疫工作盡一份心力。

電子科主任呂昇翰表示，口罩殺菌燈利用Arduino控制燈管照射時間，以繼電器控制紫外線燈管啟閉，運用手機APP發送藍芽信號。為避免人體接觸紫外線，使用者在擺放口罩後蓋上外殼罩住，再以手機遠端開啟殺菌燈，採勾掛方式，一次可同時擺放三個口罩均勻照射，更可避免汙染殺菌防疫燈。

校長李立泰說，電子科教師目前已自製完成並經實驗測試成功，除供校內師生使用，歡迎各級學校來取經，讓技職專業能更加落實與推廣，同時為防疫工作貢獻一份心力。

據了解，紫外線是指陽光中波長200至400nm的輻射範圍，可區分為UVA.UVB.UVC三種，其中UVC波長最短，能夠殺死人體和病毒分子的基因物質無法繼續增生，但目前該發明尚待檢驗中心檢驗，記者詢問教育局，教育局回應，目前無檢驗計畫，殺菌實驗較專業，待找專業機構，今天主要談教學成效。

(中時 )