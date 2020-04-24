雖然人類被隕石撞擊致死的故事可追溯到聖經時代（據傳疑似隕石墜落導致耶穌門徒保羅失明），但直到過去十年左右才有文獻記載。而今土耳其研究員稱已發現了最早證據，在1888年8月22日，一顆隕石撞上了山頂，造成一男子死亡，另一人癱瘓。

引述的文獻在土耳其國家檔案館找到，詳細記載一顆隕石撞擊地球，地點在今天伊拉克的蘇萊馬尼葉（Sulaymaniyah），導致一男子死，另一人癱瘓。

隕石墜落時，天空出現一個大火球，時間大約是1888年8月22日晚間8:30。沒多久，隕石「像下雨般」從天而降，持續約10分鐘，轟炸整個村落，也燒毀大量農作物。

據推測，有一份文件還附了隕石樣本，但研究員並未在檔案中找到該物體。研究員相信，檔案館最近對數百萬份文件建立數位檔，易於進一步搜索，可望得到更多有關這一事件的相關消息。

研究員在發表的論文裡寫到：「這是第一次發現隕石撞地球的文獻，指出隕石撞擊導致一名男子喪生…文獻有三份手稿，是我們迄今所知記錄最詳盡的文件。」

(中時 )