新北市蘆洲地區長期缺乏藝文展演空間，且既有的長樂路運動中心使用量，日漸趨於飽和，托老托育中心候補情形也很嚴重，新北市政府預計於蘆洲捷運三民高中站1號出口後側，約0.3公頃的公有停車場用地，設置多功能公益設施大樓。

為推動積極推動全民運動城市、高齡友善城市等政策，新北市政府規畫於蘆洲捷運三民高中站1號出口，約0.3公頃的公有停車場用地，設置多功能公益設施大樓，將停車場用地變更為社教用地兼供停車場使用。

城鄉局表示，新北市政府於今年1月函報內政部都委會審議，並於4月21日經966次會議審議通過。未來複合性公益設施大樓內，將增設國民運動中心、演藝廳、圖書館以及托老托育中心等設施，以滿足地方需求。

城鄉局補充，未來的多功能公益設施大樓將稱增加更多停車格，以滿足地區停車需求，預計2021年動工，以提升蘆洲地區生活品質。

(中時 )