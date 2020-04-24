金城武被網友封為零負評男神：「長那麼帥，竟然都沒有緋聞」 （圖／《VOGUE》提供）

明星醜聞連環爆，從阿翔、謝和弦再到羅志祥，先後爆發偷吃醜聞，羅志祥更因為事業橫跨兩岸，加上荒淫史全被周揚青全曝光，導致超過數千萬網友關注此事，形象因此崩潰，一夕間淪為渣男。就有網友忍不住提問「台灣哪一個藝人形象最好」，引起熱烈討論，但網友最推得幾乎都是金城武。

去年6月，已婚阿翔偷吃女主持人謝忻震撼演藝圈，同年月底已婚歌手謝和弦偷吃女直播主莉婭更是震驚全台，如今羅志祥背著女友周揚青偷吃，還三不五時大搞多P趴，震撼兩岸。網友忍不住在PTT八卦版PO文提問，表示台灣許多藝人都充滿著負面新聞，到底有沒有形象好的，自己只想得到韋禮安還有蕭敬騰。

PO文一出引起熱烈討論，不少鄉民紛紛都推自己人選：「林志玲」、「費玉清」、「張小燕」，其他包括張鈞甯、林依晨還有已故藝人劉真也都被提起，但更多人認為是金城武，「毫無疑問是金城武」、「金城武啊，這麼帥卻從來沒緋聞」、「當然是金城武，零負評男神不是叫假的」、「金城武，連失言都沒有過」。

(中時電子報)