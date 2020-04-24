歐盟領袖23日召開視訊會議，同意成立規模至少1兆歐元的復甦基金，盼藉此振興被新冠疫情蹂躪的歐洲經濟，但在基金規模、紓困方式等問題上存有很深歧見，可能還要花上數月時間才能達成共識，歐元應聲跌至1個月低點。

24日歐元一度下挫0.4％，觸及兌1.07275美元的1個月低點，兌日圓也貶至115.55日圓的3年新低，但尾盤逐漸收斂跌勢轉跌為漲。

德國商業銀行分析師萊克特曼（Ulrich Leuchtmann）指出，歐元貶到與美元平價的機率不大，但也不排除有此可能。他說:「平價是極端的估值情況，但我們身處非常時期，因此不應排除任何可能性」。

歐盟27國領袖經過周四的視訊討論後，承諾會竭盡所能重建歐洲經濟，然而關於復甦基金規模、資助方式及解歐洲經濟危難須採什麼新作法，仍存在不小分歧。部分歐盟領袖警告，此復甦方案要取得共識恐尚需數月時間。

德國總理梅克爾在視訊討論後坦承，各國領袖對復甦方案的看法分歧，但認可須共同行動處理危機。德國近來與歐盟其他成員國意見不合引起國際側目，梅克爾亟欲弭平歐盟內部分裂的隱憂。

法國總統馬克宏主張，復甦方案須包含以預算轉移的方式，援助受疫情影響最大的歐洲經濟體，「而非只是提供貸款」。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，復甦基金的規模上看1兆歐元，歐盟執委會將於5月6日前正式提案，為此計畫不排除從金融市場籌資數千億歐元。

歐洲央行總裁拉加德指出，今年歐元區經濟最壞恐萎縮多達15％，她敦促歐盟領袖盡快行動因應。

歐盟領袖周四同時批准5,000億歐元的援助方案，6月1日正式啟動，旨在協助陷困境的歐元區國家，解決信用額度、貸款、失業等問題。

義大利、西班牙、葡萄牙等國聲稱，其他富裕歐盟國家若不伸手相助，他們的負債恐飆到無法支撐的地步，待疫情退去後，在市場壓力下必須大砍預算，阻礙經濟復甦。

(工商 )