本周國際油價出現有史以來首見的負值，紐約西德州中級原油（WTI）5月期油一度慘跌至負37.63美元，6月續挫，連北海布蘭特原油也急殺見到17.51美元的新低價，雖然下半周油價見到較強勁的反彈，但首次出現負油價，這也代表新冠肺炎疫情已重創全世界的經濟。

台股本周下跌249.68點，周線終結連四紅。永誠國際投顧分析師李忠興表示，下周可聚焦宅經濟、防疫、新產品與新訂單，以及業績成長的漲價概念股；同時，若搭配法人持股比重高，或是大股東積極加碼之標的，波段行情就更有看頭。

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