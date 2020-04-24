台股周線收黑 連四紅止步 22:102020/04/24 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周國際油價出現有史以來首見的負值，紐約西德州中級原油（WTI）5月期油一度慘跌至負37.63美元，6月續挫，連北海布蘭特原油也急殺見到17.51美元的新低價，雖然下半周油價見到較強勁的反彈，但首次出現負油價，這也代表新冠肺炎疫情已重創全世界的經濟。 台股本周下跌249.68點，周線終結連四紅。永誠國際投顧分析師李忠興表示，下周可聚焦宅經濟、防疫、新產品與新訂單，以及業績成長的漲價概念股；同時，若搭配法人持股比重高，或是大股東積極加碼之標的，波段行情就更有看頭。 (工商 ) #周線 #四紅 #出現 #台股 #收黑 也許您會感興趣 推薦閱讀 上交所認錯：部分跨市場指數出現異常 10:392020/04/20 兩岸 國內增2境外移入 陳時中：均旅外就學 15:212020/04/20 生活 缺乏方向 人民幣下午收升9點 20:472020/04/20 財經 台南女突胸悶、呼吸不順 看新聞嚇傻：和確診官兵逛同間百貨 09:502020/04/21 生活 國內再增3確診 均來自敦睦艦隊 15:162020/04/21 生活 《盤後解析》利空炮聲隆隆 退3關、跌近300點 14:492020/04/21 財經 俄女發燒篩檢結果呈陰性 隔天出院竟「倒躺椅身亡」 19:442020/04/21 國際 台股大跌298點 亞股全數收黑 04:102020/04/22 財經焦點 《台北股市》指標股缺氧 周線終結連4紅 15:402020/04/24 財經 新台幣尾盤由升轉貶 但周線仍連三漲 16:312020/04/24 財經 財經熱門新聞 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 美零售業迎來報復性消費？專家列4理由慘輸大陸 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 即時 新竹巨城購物中心 13個全新品牌登場 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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