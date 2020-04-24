淡水老街上一名51歲的黃姓婦人，與丈夫一同騎腳踏車到踏青途中遭機車擦撞受傷，整個人摔倒在馬路上，正值中午時分艷陽高照，事故地點前的中正路派出所員警紛紛出來查看，有人聯絡救護車、有人幫忙撐傘、有人幫忙指揮交通，婦人送醫前頻頻道謝，感謝警察的暖心舉動。

本月16日中午1時許，一對騎腳踏車出遊的夫妻行經淡水老街中正路派出所前，妻子與同向的機車發生擦撞跌倒受傷，事發當下婦人的喊叫聲，驚動了派出所的員警紛紛走出來查看，員警見狀一邊指揮交通，避免來車再次造成傷害，一邊查看婦人傷勢並聯繫救護車。

警員蔡雯宇本想攙扶婦人到派所內等待救護，卻發現她疑似右手骨折，疼痛的無法動彈，在等待救護車抵達前，婦人在中午炙熱的陽光照射下，表情痛苦、臉色慘白，臉部不斷滲出大汗，蔡員趕忙到派出所拿傘為婦人遮陽，希望能減輕點痛苦，女警的這番貼心舉動，不但令婦人及丈夫感動不已且不斷道謝，連路過民眾都覺得好暖心，員警與她的丈夫也不斷地安撫她的情緒，婦人上救護車時仍頻頻向警方道謝。

淡水警分局初步調查表示，該起車禍雙方當事人均未有酒駕情形，詳細肇事原因仍待釐清，處理事故過程中，員警幫忙撐傘遮陽的貼心小舉動讓人感到窩心，並獲得民眾的稱讚迴響，大讚警察「正港」是人民褓姆。

(中時 )