台中市警察局第四分局春社派出所警員李振榮、劉美秀接獲一名婦人報案「請救救我兒子！他被抓走了！」員警馳赴現場，楊姓婦人焦急地出示手機通話紀錄「就是這通電話跟我說我兒子出事了！」員警安撫婦人情緒並引導其敘述詳細經過，最後一句話點醒婦人確認兒子所在。幸好楊姓婦人未匯款交付錢財予歹徒，這場「兒子綁架驚魂記」才平安落幕！

在電話另一頭的「兒子」吶喊「媽！救我！」歹徒隨後搶走電話向婦人說，匯錢過來否則妳兒子會出事。婦人感到惶恐無比，情急之下立即撥打110向警方求助。

正巧員警在附近巡邏，迅速抵達婦人家中，聽婦人所敘述經過，員警直覺又是詐騙老梗，見其家中有一間房門緊閉，李員機靈詢問平常你兒子都睡在哪一間？楊姓婦人回過神來「啊！弟弟應該在裡面！」趕緊進去查看寶貝兒子果真裹著棉被在睡覺。

楊姓婦人不好意思地向警方表示：抱歉我太緊張了，感謝警察專程跑一趟協助。

春社派出所所長江松泳呼籲，接到電話稱家人有危險，若對方提到借錢、匯款就要提高警覺，可撥打110請求協助，或撥打反詐騙諮詢專線165查詢來電號碼是否遭到警示，避免落入詐騙陷阱。

(中時 )