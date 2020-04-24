海軍磐石艦爆發群聚感染，已有30名官兵確認感染新冠肺炎。高雄市長韓國瑜放話要開罰不願配合疫調的官兵，但被中央疫情中心指揮官陳時中打臉，行政院長蘇貞昌則要大家都聽防疫中心的指示。資深媒體人趙少康卻認為韓國瑜沒錯，陳時中、蘇貞昌不該打臉韓國瑜。

趙少康在《趙少康觀點》節目中表示，海軍官校在左營，艦艇官兵戶籍都在左營，屬於高雄市，所以韓國瑜就說要做疫調，磐石艦370幾個官兵，29個確診，剩下沒確診的，也很密集地在船艙裡，被認為是高危險群，因此除了29個官兵的足跡外，其他300多個人去了哪裡，也很重要。

趙少康指出，韓國瑜說剩24人不配合做疫調，揚言開罰。陳時中跳出來說不可以罰，依法無據，有義務配合疫調的只有確診者或疑似確診者；韓喊高雄第一線醫護人員普篩，卻被中央拒絕。趙少康卻認為，普篩根本不會占醫療能量，若磐石艦能做普篩，就不會爆發群聚感染了。

趙少康批評，行政院長蘇貞昌還要大家都聽防疫中心。但都聽防疫中心就完蛋了，防疫中心以前叫我們不要戴口罩，健康的不必戴，坐捷運也不必戴，幸好大家都有戴口罩，否則情況就沒有這麼樂觀。

(中時電子報)