由林秀香、李章宇及裴宗玉領銜主演韓劇《優雅的家》，5月5日起將在中天娛樂台播出，劇中林秀香飾演一名大財團的獨生女毛錫熙，因殺人事件失去媽媽後前往美國生活，事隔15年再次回到韓國找尋事件真相，並和李章宇飾演的三流律師許允道一同尋找故事真相。由於毛錫熙個性直爽相當霸氣，不但被網友比喻為「韓版魏瓔珞」，更是圈粉無數。

林秀香過去演出《新妓生傳》打開知名度，2018年演出《我的ID是江南美人》後人氣水漲船高，她坦言接演《優雅的家》前猶豫好一陣子，「我聽說現在的觀眾會特地看好劇，如果我們把這部戲做的很棒，那觀眾自然就會去看。」《優雅的家》在韓國播出後創下高收視，林秀香開心表示：「我獲得了這麼多出乎意料的喜愛，非常感動，也很感謝這麼多人喜愛『毛錫熙』這個角色。」

剛過完30歲生日的林秀香，常因豔麗外表被誤會很高傲，她透露：「我很想要出演綜藝節目，展現平常私底下的模樣，打破大家的想法。」林秀香還說：「我的外表看起來好像很會玩，但其實休息的時候，我就只去平常會去的那幾個地方，或是待在家裡和長年知己好友看電影。」

《優雅的家》攀上事業高峰，林秀香不免因惡評受影響，「沒有演員是沒有惡評的，看了不傷心是不可能的。」但相較之下，大部分都還是加油祝福的留言比較多，看到這些正面的留言會讓她想更努力拍出好作品。更多精彩的內容及林秀香精湛的演技，敬請鎖定中天娛樂台5月5日起，每週一至週五晚間11點《優雅的家》。

李章宇在《優雅的家》中飾演三流律師許允道。（中天娛樂台提供）

林秀香在《優雅的家》中飾演瘋狂千金毛錫熙。（中天娛樂台提供）

(中時 )