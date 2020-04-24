新莊區福營國中發揮公益精神，號召全校師生製作2000個防疫面罩，將其中一半贈予在地的輔大醫院，剩餘1000個面罩則贈予國外有實際需求的第一線醫護人員；學子們於24日捐贈儀式中，高舉標語海報齊呼口號，「防疫『義』起來 福營『罩』未來」。

福營國中24日上午舉行捐贈儀式，新北市教育局蔣偉民、輔大醫院副院長洪焜隆、福營國中校長李文旗等出席活動，為避免群聚增加染疫風險，校方取消集會，由學生在走廊展示「創意海報」並高喊口號「防疫『義』起來，Fuying can help」，展示為防疫的決心，現場活力滿滿。

校長李文旗表示表示，創客教育代表「想得出來就做得出來」，福營國中師生原先看到義大利疫情嚴峻，於是由輔導處教師發想，請師生利用一堂課製作防疫面罩，這次共製作2千個防護面罩，除贈送1000個給輔大醫院外，另外一半將送往世界其他疫區，以供當地社區防疫使用。

輔大醫院副院長洪焜隆說，防疫是長期抗戰，面罩可供醫護人員、志工、掛號人員使用，這次活動有拋磚引玉的作用，若學校有創意的想法，請學校不吝與院方溝通，「歡迎學生來做我們的後盾，證明醫院能和社區打成一片」。

(中時 )