國民黨在臉書附上各式「巢穴」圖片。（摘自國民黨臉書）

對於促轉會擬把國民黨移交給國發會檔案局的「總裁批簽」，數位化後對外開放，國民黨今晚在臉書貼出促轉會文宣，並以紅線槓掉「未來將由檔案局進行檔案整理及數位化後對外開放」，強調這些檔案早在2013年就完成數位化並開放至今，歡迎到黨史館查閱，揶揄促轉會「是在哈囉？」

國民黨小編晚間在臉書揶揄，「打臉打太兇，小編真的不忍直視」，對於促轉會對外宣稱點（ㄑㄧ尢ˇ）收（ㄐ一ㄝˊ）國民黨的「總裁批簽」，並說明未來數位化後對外公開，讓各界將更能清楚了解蔣中正在威權統治時期的歷史真相。

小編語帶嘲諷稱只想回應「是在哈囉？」，總裁批簽早就完成「數位化」並且自2013年開放至今，想了解總裁批簽，歡迎來黨史館查閱。公開黨史供國人檢視，國民黨做得比「促轉會」還要好，感謝促轉會追隨國民黨腳步，重複完成國民黨已完成的工作。

對於促轉會委員尤伯祥今天稱行政院是前閣揆江宜樺「巢穴」，國民黨附上各式「巢穴」圖片，批評此舉藐視中華民國的憲政機關，偏頗的意識形態，與其說在「發掘歷史」，更像是在「扭曲歷史」，與其說是「族群和解」，更像是在「族群裂解」。

國民黨重申，領中華民國薪水，花中華民國預算，心裡卻是看不起中華民國，這真的太太太太太X100渣了！

(中時 )