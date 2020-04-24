俄羅斯基洛夫軍事醫學院因有55名學員感染新冠病毒，院長亞歷山大·富蓀因此遭到解職。

據俄羅斯衛星通訊社報導，基洛夫軍事醫學院在疫情爆發初期就啟動了新冠肺炎預防工作，建立了傳染病中心，儲備了藥品以及做了大量其他準備工作，但仍出現疏漏，55名學員感染了新冠病毒。

俄國防部表示：「有鑑於此，在俄國防部委員會檢查之後，亞歷山大·富蓀被解職。富蓀本人已經遞交了辭職書」。

(中時電子報)