俄一軍事醫學院學員染疫 院長遭解職 22:292020/04/24 中時電子報 湯萱樂 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎肆虐全球。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯基洛夫軍事醫學院因有55名學員感染新冠病毒，院長亞歷山大·富蓀因此遭到解職。 據俄羅斯衛星通訊社報導，基洛夫軍事醫學院在疫情爆發初期就啟動了新冠肺炎預防工作，建立了傳染病中心，儲備了藥品以及做了大量其他準備工作，但仍出現疏漏，55名學員感染了新冠病毒。 俄國防部表示：「有鑑於此，在俄國防部委員會檢查之後，亞歷山大·富蓀被解職。富蓀本人已經遞交了辭職書」。 (中時電子報) #軍事 #醫學院 #學員 #解職 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎肆虐 美竊車案激增 21:422020/04/22 國際 腳趾出現「鮮紅色」病變 醫：恐為新冠肺炎特殊症狀 21:552020/04/22 生活 COVID-19疫情擾航空 商務機逆勢走紅 04:092020/04/23 焦點新聞 觀念平台－新冠肺炎的經濟損失如何求償？ 04:102020/04/23 產業特刊 陸新增新冠肺炎4本土病例 黑龍江3例 廣東1例 10:562020/04/23 兩岸 4小時判陰陽 台東部東醫院新冠肺炎檢測儀器上線 14:572020/04/23 生活 日女星岡江久美子確診新冠肺炎 病魔纏鬥20天病逝 15:212020/04/23 娛樂 《國際經濟》新冠肺炎肆虐 歐元區4月商業活動全面停滯 16:482020/04/23 財經 新冠肺炎感染人數 研究曝驚人數字 22:092020/04/23 生活 新冠肺炎檢測儀 東醫開箱上線 04:102020/04/24 地方新聞 國際熱門新聞 回不去了！為一事與陸鬧翻 瑞典砍了全孔子學院 - 國際 隕石砸死人的最早證據 在土耳其找到了 - 國際 川普開驚世新冠藥方 注射消毒劑吧 - 國際 歐盟鐵娘子梅克爾罕見發怒為這事 - 國際 WHO與武漢病毒實驗室電郵遭駭 糟糕內幕曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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