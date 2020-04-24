大數據揭密 「這動作」越少做確診數就越多

防疫勤洗手，也讓洗手二字成為疫情非常時期熱門關鍵字。

大數據趨勢竟跟確診數有密切關聯，根據國家衛生研究院。最新研究分析發現網路關鍵字搜尋「洗手」數量成長，確診數就開始減少，顯示民眾越重視洗手，確診人數就越少。特別的是，口罩也是重要防疫物資，跟確診數卻沒有明顯關聯。

研究分析出全球21個國家，明顯看出台灣洗手搜尋增加天數名列前茅，確診數也很低，除了防疫表現值得全球借鏡，洗手對防疫確實大有助益。

肥皂洗手擦乾再走！你以為已經萬無一失，但其實細菌病毒無所不在。日常生活每個小細節，舉手投足不經意都有可能沾染病菌。光是回到座位想要用餐喝飲料，恐怕早已是滿手病菌，除了用清水跟肥皂洗手，慎選手邊沒水的第二種清潔方式很重要。

醫生：「抗菌沒問題，次氯酸水不刺激」。沒水洗手，乾洗手成了多數民眾替代首選，其中微酸性電解次氯酸水溫和不刺激，較能安心頻繁使用。審慎挑選安全合格的微酸性電解次氯酸水產品，隨時隨地有效抗菌。

(中時電子報)