公視奇幻劇《妖怪人間》本週六晚上九點將於公視主頻播出完結篇，大結局中男主角石知田得知自己的父親被殺死的真相，同時被脅迫必須決定，要選擇當人類嚴格管控妖怪，還是選擇戴上手環成為被列管的妖怪，談及如何面對人生困難選擇時？石知田認為自己面對抉擇向來勇往直前，一但決定就義無反顧。

石知田透露，其實不管如何選擇，都是正確的決定，笑說最近碰到困難選擇就是，因防疫期間減少外出，所以每天在家煩惱該煮什麼？他說，有時想要簡單吃，若連續幾天都吃一樣的又覺得膩，所以就開始在IG上追蹤料理達人的帳號，學些創意小料理，如：煎燒馬鈴薯梅花肉捲、泰式雞肉綠咖哩、芋頭海鮮粥等，防疫期間意外成為「小當家」，自認煮得蠻好吃。

連俞涵透露劇中最演火麒麟，也自曝日常喜歡蒐集火柴盒，把火柴當日常用品使用，她已收藏日本、泰國、英國、德國、韓國等世界各地的火柴盒，囤貨近百盒。連俞涵說，劃火柴時瞬間產生的火花，像極變魔術般充滿魔力，然後再去點蠟燭、艾草線香，淨化空氣來防疫，以及鼠尾草線香來淨化身心靈。

她透露，曾在劇場演出時，老師請他們詮釋拿火柴點蠟燭的情景，該場戲背景設定在經濟大蕭條的1920年代，一句台詞，「蘿拉，吹熄你的蠟燭吧！這世界已經用電燈照亮了。」讓她認為，經歷了這個瞬間，即使我們已身處在按一個按鈕就有電的光明世界，「也不想遺忘火柴與蠟燭。」

《妖怪人間》由「世界柔軟數位影像」製作，由石知田、連俞涵、黃騰浩、陳以文等人主演，大結局中男主角石知田得知自己的父親被殺死的真相，同時被脅迫必須決定，要選擇當人類嚴格管控妖怪，還是選擇戴上手環成為被列管的妖怪，原該負責消弭人類與妖怪間隔閡的鹿計，意識到自己所屬的特民處，其實才是兩者之間最大的問題根源，因此下定決心用怒火徹底摧毀特民總部。

《妖怪人間》由「世界柔軟數位影像」製作，24日晚上九點，於公視首播，Netflix同步上架播出大結局，公視+、CATCHPLAY+、myVideo、LINETV於當晚11點跟播上架。

石知田（前排左起）陳以文、連俞涵、黃騰浩（後排左起）、蕭永裕演出公視奇幻劇《妖怪人間》。(公視提供）

公視《妖怪人間》播出完結，石知田面臨艱困選擇。(公視提供）

公視奇幻劇《妖怪人間》本週六燒心大結局石知田怒火摧毀特民總部！(公視提供）

(中時 )