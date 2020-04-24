中信兄弟靠著猛象打線爆發以及先發洋投米蘭達好投，以11比0完封富邦悍將，是本季中職首場完封比賽，也讓兄弟戰績排名上升到第3，不過總教練丘昌榮並沒有因為一場勝利而滿足，認為此戰只是運氣好。

中信兄弟熱身賽打擊率高達3成49，是各隊最佳，敲出25支全壘打也僅次統一獅，不過開季後即使投手表現傑出，但團隊打擊率2成64倒數第二，僅敲出5支全壘打更是遠低於各隊，打擊不振讓兄弟目前戰績落後，丘昌榮賽前表示球隊的確表現不如預期，自己要負最大責任。

不過此戰兄弟對上悍將江國豪，首局打了12人次、有7支安打，攻下7分大局奠定勝基，全場共季敲出21支安打，而米蘭達6局無失分，加上彭識穎、鄭凱文、蔡齊哲各投1局，聯手封鎖悍將打線，最後以11比0完封富邦悍將。

賽後丘總表示今天是運氣比較好，球隊仍需努力，會持續幫選手做調整。另外提到米蘭達今日控球沒有上一場好，他自己也沒有特別滿意投球內容。

而今日單場敲出4支安打的蘇緯達，其實賽前打擊率不到2成，他表示自己有看情蒐影片做功課，今日有設定球路作攻擊，他坦承目前身體有些疲勞，不過揮棒感覺已慢慢找回感覺，會持續訓練。

(中時 )