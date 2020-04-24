周揚青斷開羅志祥，還公布對方渣男行靚，其實在南韓演藝圈，也不時傳出類似的渣男行徑，像是南韓演員嚴泰雄，他在2016年就發生性侵情色按摩店員工事件，他在接受警方調查時，更被發現還有非法性交易，重創演藝事業。

嚴泰雄曾在節目《超人回來了》扮演好爸爸，不過這優良好爸爸形象卻因他的性侵事件一夕間全毀，事件過去4年，他的妻子曾因為不堪打擊流產，2人一直維持著婚姻關係，妻子尹慧珍23日更首度打破沉默，「我已經原諒他了」，再度引起討論。

原來嚴泰雄的妻子尹慧珍是知名芭蕾舞者，2人在2013年結婚，育有一女，未料婚後3年，男方就被爆出買春重創事業，她則是因為輿論壓力關係流產，4年時間過去，2人依舊維持夫妻關係，外界熱議，「該不會是尹慧珍看上男方的錢」、「怎麼不離婚」。尹慧珍在沈默多年後，23日首次回應，她表示「不論是喜歡是討厭，一家3人還是得在一起」！

尹慧珍首度回應丈夫買春事件，稱早已放下並原諒丈夫。（圖／尹慧珍IG）

尹慧珍接著表示，老公做錯事情理當要受罰，但她覺得丈夫已經充分地反省過了，所以身為妻子的她也選擇原諒，希望外界不要再對別人家的事情指指點點。

至於輿論說她是看上嚴泰雄的錢，她也正面反擊，「事件爆發後，不論是請律師還是任何事情都要花錢，我們連最辛苦的時候都沒接受親戚或家人的幫助了，我絕對不是那種個性，『說我是為了錢才不離婚』，這讓我感到最冤枉」。

嚴泰雄雖有位知名的歌手親姐嚴正花，但他自從被揭發買春後，事業幾乎停滯，靠著尹慧珍開創個人Youtube頻道亮相，堅強為母的樣貌，加上她首度對外公開心情，令各界訝異外，相關話題甚至榮登娛樂版排行榜。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)