新冠肺炎疫情全球延燒至今，美國一共累積了86萬人確診，成為了目前病例最多、病情最重的國家。不過最近曝光的一項加州調查指出，美國如此嚴峻的疫情恐在更早前就爆發，甚至可以回溯到去年12月！3關鍵證據狠狠打臉官方所公布的數字。

根據《中國新聞網》報導，美國加利福尼亞州聖克拉拉縣衛生部門於21日進行一項新冠肺炎的深入調查，意外讓美國疫情大爆發的真相浮出水面。當地衛生官員指出，有3例生前出現過流感症狀的死者遺體中被驗出了新冠病毒，個案分別於2月6日、2月17日、3月6日，於家中身亡。

特別的是，《華盛頓郵報》引述當地衛生部門官員說法，這三名死於新冠肺炎的病人都未曾去過中國。進一步調查後發現，美國新冠疫情最早出現的時間其實遠遠早於官方公佈的時間。官員指出，若把潛伏期拉長到3-4周，美國西岸疫情恐在1月初就開始了；而不會是官方公布的第一例死亡案例時間，2月29日。

加州州長「加文·紐森」更在22日表示，已要求重新採檢先前的死亡病例，最早會回溯到去年12月份的死者。該聖克拉拉縣衛生官員更強調說，這3例新發現的病亡病例只是疫情的「冰山一角」。

為什麼最近才驗到這3例死亡個案？當地法醫和地方衛生局人員認為責任在美國疾病管控中心（CDC）。過去，美國疾控中心嚴格控制著新冠病毒的檢測，初期時只對有相關症狀、有過中國大陸旅遊史或有旅遊史密切接觸病例進行檢測。直到3月3日，美國疾控中心才全面放開檢測標準，只要出現疑似症狀就可以申請採檢。但在這之前，大量疑似病例都遺漏檢測，僅被視為「大號流感」。

美國疫情大爆發絕對跟美國總統川普脫不了關係。（圖／美聯社）

而且不光加州而已，《華盛頓郵報》22日也在報導中提到，近幾個月來，在全美各地逐漸有跡象說明，美國新冠肺炎疫情恐比大家公認的擴散時間還更早開始傳播。

至於為何時間線差異會這麼大，這絕對跟美國總統川普脫不了關係。當世界衛生組織（WHO）說新冠病毒致死率約為3.4%時，川普只憑「直覺」就回說「不到1%」。截至美東時間4月23日，美國新冠肺炎確診病例已經超過85萬，死亡病例超過4.7萬。

(中時電子報)