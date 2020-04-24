海軍敦睦遠航艦隊磐石艦多名官兵染上新冠肺炎，台鐵一名高雄車長與染疫官兵在本月16日同處一間健身房運動，如今爆出這名車長由於發燒與疑似肺浸潤症狀緊急入院治療，台鐵也急尋接觸者，對此台鐵局做出回應。

台鐵局表示，該名車長負責的為貨運列車，並無接觸到旅客，有接觸的相關人員將會依規進行自主健康管理14天，有到的場域則要全面消毒。由於該車長一採結果為陰性，目前二採結果尚未出爐，台鐵接下來會依照疫情指揮中心的指示處理事件。

(中時電子報)