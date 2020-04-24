與確診海軍同時上健身房...車長發燒二採住院 台鐵急找接觸者 23:222020/04/24 中時電子報 林毅 、中時、陳佑誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵傳出有車長與確診的染疫磐石艦官兵身處同健身房，如今發燒送醫進行二採。(示意圖，與內文無關／本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦遠航艦隊磐石艦多名官兵染上新冠肺炎，台鐵一名高雄車長與染疫官兵在本月16日同處一間健身房運動，如今爆出這名車長由於發燒與疑似肺浸潤症狀緊急入院治療，台鐵也急尋接觸者，對此台鐵局做出回應。 台鐵局表示，該名車長負責的為貨運列車，並無接觸到旅客，有接觸的相關人員將會依規進行自主健康管理14天，有到的場域則要全面消毒。由於該車長一採結果為陰性，目前二採結果尚未出爐，台鐵接下來會依照疫情指揮中心的指示處理事件。 (中時電子報) #健身房 #車長 #台鐵 #海軍 #發燒 #二採 #新冠肺炎 #敦睦艦隊 #磐石艦 也許您會感興趣 推薦閱讀 磐石艦官兵染疫全海軍遭罵翻 老海軍大反彈 09:002020/04/20 社會 名嘴爆料健康聲明書「官兵自己寫」 謝震武傻眼驚吐這句話 11:372020/04/21 娛樂 大佛發威？敦睦艦海軍趴趴走竟獨漏這縣市 13:562020/04/21 社會 陳道輝哽咽致歉 稱穿軍服30年最痛苦時刻 20:142020/04/22 政治 短評》軍中將有一場大風暴 00:102020/04/23 政治 明日之星落馬 軍中將掀風暴 04:102020/04/23 政治要聞 前海軍司令葉昌桐：兩將領調職 人才恐斷層20年 10:422020/04/23 政治 2將領拔官 海軍人才斷層20年 04:102020/04/24 政治要聞 國防部秀報告 倒打陳道輝記錯 04:102020/04/24 政治要聞 陸首度證實 解放軍新組建海軍陸戰隊 13:482020/04/24 兩岸 生活熱門新聞 與確診海軍同時上健身房...車長發燒二採住院 台鐵急找接觸者 - 生活 AV女優突上傳與羅志祥「親密互動片」 達人曝背後動機 - 生活 40歲羅志祥遭爆約砲 這公式曝他1周X次最剛好 - 生活 無油氣炸鍋罪惡感減半？ 營養師揭真相 - 生活 美疫情最早恐在12月就爆發！3關鍵證據狠打臉官方 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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