高雄市長韓國瑜日前表示，將對第一線醫護人員進行普篩引發討論，行政院副院長陳其邁今晚在臉書表示，普篩存在偽陽性的結果，可能會引起巨大恐慌，已台灣目前的情況，如果陽性個案沒有大幅增加，還是依照中央疫情指揮中心專家諮詢會議的通報指引，找出高風險的族群，並由臨床醫師來做整體判斷是否採檢為宜。

陳其邁指出，新冠肺炎平均會有一段相當長的吳症狀潛伏期，在潛伏期採檢會呈現陰性，像是案364就是入境採檢陰性，在居家檢疫期間產生不適症狀後，再度採驗才確診，如果採信第一次陰性結果就解除隔離，反而會釀成防疫破口。

同樣的道理，若不問是否有症狀，在社區全面實施採檢，不僅無法保證採檢陰性就沒問題，反而導致虛假的安全感，降低對各項防疫措施的配合度，造成始料未及的負面影響。

陳其邁說，目前我國確診都是依據新冠肺炎診斷黃金標準 RT-PCR。但 RT-PCR 檢驗程序繁複，不適合用於社區全面普篩。如果要做社區全面大量普篩，勢必要使用快速篩檢試劑。這就產生快速篩檢是否準確的問題。

陳其邁說，假設陽性預測值50％的意思是說，如果你主動去接受快篩（所謂的大規模普篩），檢驗結果是陽性，但其實你只有50％機率是染病者，那麼有50％ 機會你其實沒有病。

因此，台灣實際情形，如果盛行率僅有1％，但被篩檢出陽性的民眾，其實有1／2是健康者，換算成人數將高達22.7萬。

至於何種情況適合普篩，陳其邁以紐約盛行率約13.9％為例，那麼陽性率推算起來就會高到92％，因此就可能要進行普篩了，把社區內大部分的病例找出來。

另外的一種情況，其他國家的盛行率顯然比台灣高出許多，如紐約的盛行率約13.9％，那麼陽性率推算起來就會高到92％，因此就可能要進行普篩了，把社區內大部分的病例找出來。

(中時 )