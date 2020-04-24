新冠疫情全球蔓延，美國應對疫情張惶失措，出乎各國意料之外，而此時疫情已受控制的中國大陸則乘機進行國際援助和對外宣傳，塑造領導全球抗疫的負責任大國形象。英媒對此評論認為，這不只是宣傳攻勢而已，它的背後是中國大陸的實力增長。

《英國廣播公司》(BBC)分析稱，新冠疫情在大陸剛爆發時，外界曾悲觀地評論為「中國的車諾堡事件」，是中共「完結的開始」。但在大陸初步遏制病毒蔓延後，病毒向全球蔓延，許多國家的感染人數和死亡人數都超過了大陸。

分析指出，雖然大陸的疫情數字和防疫真相受到美國和其他國家質疑，但仍積極向外輸出醫療物資和援助，通過外交和宣傳管道塑造了領導全球抗疫的負責任大國形象。疫情引發的國際輿論對抗，再次延續了多年來關於「中國崛起」和國際影響力上升的討論。

文章稱，中國大陸對外援助作為被許多外媒說成是企圖主導疫情敘事，亦即「爭取話語權」。美媒CNN認為，病毒危機給大陸帶來確立超級大國和全球領導者的機會，相較於美國在遏制疫情方面行動失措，川普總統奉行「美國優先」的政策則疏遠了盟友。

德國柏林的莫卡托中國研究所研究員格歐爾伯格（Mareike Ohlberg）曾指出，大陸把「戰狼精神」帶入推特是一項長期策略，目的在改變中共在全球事務的話語權，增加影響力。

曾經是澳大利亞駐北京外交官的雪梨洛伊國際政策研究所的研究員卡薩姆（Natasha Kassam）指出，在推特上聲量最大的一些人最近都獲得晉升，「包括趙立堅和原駐南非的大使林松添」。

前美國貿易代表辦公室中國事務高級官員的傑夫•穆恩(Jeff Moon)對CNN表示，大陸輿論攻勢受關注的原因，不在於其外交的內容或語氣，而在於中國大陸影響力增加，各國不得不更加重視大陸官方的宣傳。

德國《商報》評論稱，中國大陸是第一個遏制住疫情的國家，同時掌握全球急需的防疫物資生產，新冠疫情顯然會加速中國大陸在地緣政治上崛起。美國《外交》雜誌則認為，美國和西歐遭受了大規模疫情衝擊，本來的全球經濟衰退與地緣政治格局重組，中國大陸可能會勝出。

美國國內政治的中國議題重要性上升，更反映了中共影響力擴大，CNN分析指出，歷屆美國總統知道要善加處理北京影響力與日俱增的問題，並避免最終美中發生對抗。今年11月的美國大選，中國大陸和新冠疫情很可能會成為川普和拜登交鋒的主題。

分析稱，美國皮尤研究中心3月的民調顯示，目前對中國大陸有負面看法的人高達66%，而在2年前對中國大陸有負面看法的美國人的比例是47%。

美媒CNN認為，美國疫情嚴重讓川普面對二戰以來最大的國內危機，而川普處理美中關係又會影響總統大選，因此無論誰在總統選舉中勝出，美中關係這個世界最重要的經濟、 外交和安全關係都會進一步惡化。

(中時電子報)