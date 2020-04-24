安心亞與宋柏緯在《墜愛》劇情甜中帶虐，每週觀眾都能看到「樂米CP」四處約會放閃，其中一幕安心亞和宋柏緯到水舞池玩耍約會，拍攝當下天氣炎熱，安心亞身穿薄透的白色連身裙走跳，一見到水舞池就玩性大發，當場跟宋柏緯打起水仗，安心亞幾乎從頭溼到腳，險些走光。
由於水舞池的戲拍了一整天，安心亞跟宋柏緯休息時間乾脆研究起星座運勢，宋柏緯也貼著她一起緊盯小螢幕，兩人放閃放到連工作人員都受不了追問：「還沒看完啊？」安心亞則妙回：「很長欸，（影片）整個都在講處女座，它還叫我要做自己。」
激烈玩耍過後，劇組放飯時間大夥兒吃炸雞補充能量，安心亞因為得控制飲食無法放肆大吃，說「我就睡覺啊，你們就都去吃啊」，最後她受不了誘惑衝上前搶食花枝丸，爭奪過程太激烈，一不小心還全掉在地上，場面一度混亂又搞笑，，她只能帶著無奈心情繼續上工，《墜愛》更多精采劇情內容，每週六晚間十點鎖定TVBS 42台、愛奇藝台灣站，VIP搶先看。
(中時 )
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