民視八點檔《多情城市》男女主角賴慧如及許仁杰，日前到民視娛樂網路節目《娛樂超skr》參加「音道研究社」單元，接受主持人小路及阿甘的考驗，選秀歌唱出身的2人簡直游刃有餘，賴慧如說以前在歌唱比賽的時候，很怕自己唱到一半破音，沒想到竟然可以在節目上大剌剌的唱到破音也無所謂。許仁杰則連上10個音階，讓主持人忍不住讚嘆「歌手果然有練過！」，但辛苦的唱歌PK也讓許仁杰大喊吃不消，直說「這是我今天唯一的通告了。」

兩人也在節目中獻唱片頭曲〈幸福的寄望〉，賴慧如說很開心第一次邀請許仁杰合唱就馬上得到回覆，只是許仁杰的聲音真的非常的溫暖，讓本來已配唱完成的她，聽到許仁杰的版本後，自覺自己key唱太低，又再撥空重新錄製一次。賴慧如說很好笑是第一次片頭曲在梳化室播放的時候，大家只認出許仁杰的聲音，竟然沒人發現女主唱是賴慧如，讓她哭笑不得。

賴慧如參加完民視舞蹈競技節目《舞力全開》後，推出個人專輯《舞力全開》，她說國標舞是她人生的轉淚點，許仁杰爆料說賴慧如熱愛國標舞真的走火入魔，就連平常要走到攝影棚都要用國標舞的舞步進場，甚至說服周遭演員一起加入練舞的行列。賴慧如說儘管拍八點檔時間都非常滿，但收工後還是會繼續練舞、繼續比賽。

賴慧如在節目中爆料跟許仁杰為了〈幸福的寄望〉這首歌的MV，在現場NG連連，因為兩人在8點檔《多情城市》中，角色算是婆婆跟無緣的女婿，不料在MV中導演一直要兩人深情對望，讓戲精的兩人不斷腦補八點檔劇情，導致NG連連，笑場不斷。更多精彩節目就在民視娛樂臉書及IG。

賴慧如、許仁杰在小路及阿甘主持的《娛樂超skr》分享選秀比賽的甘苦。（民視提供）

賴慧如、許仁杰在接受《娛樂超skr》高音考驗，笑翻全場。（民視提供）

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