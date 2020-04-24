高雄氣爆案二審大逆轉，李長榮集團總裁李謀偉被判無罪，過失責任全在高市府；民進黨立委劉世芳指出，此次判決針對的是28年前，由吳敦義擔任市長的高雄市政府所負責的工程施作，請有心人士勿再操弄高雄的傷痛。吳敦義幕僚今天深夜回應說，當初管線施設緃使是吳市長時代的高雄市政府，但民國87年12月25日謝長廷就任市長起的高雄市，可是民進黨執政。
吳敦義幕僚表示，如果這些年，包括謝長廷市長丶陳其邁及葉菊蘭代市長及陳菊市長團隊，有一個稍盡職責，認真而切實地檢测，必然會發現這個管線裸露且鏽蝕的問題。
他說，所以，包括趙建喬在內的市府人員，當年如果失職，其後的相關人員責任不就更大？何況，民進黨主政的高雄市政府，年年向管線業主收取高達一億七千萬的道路使用費，並以地下管線全面數位化獲行政院頒給「國家品質獎」，結果還造成大氣爆，民進黨還好意思推卸責任嗎？
(中時 )
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