任容萱在台視、八大原創戲劇《覆活》中一場酒醉戲，任容萱遭灌醉被帶去摩鐵、險些遭非禮，邱勝翊在最後一刻二度上演英雄救美。邱勝翊在「覆活」繼日前秀出英雄救美公主抱橋段後，這回帥氣「滑壘」潛進摩鐵裡，去拯救女主角。他說，因為劇情描寫的很危急，他要衝刺跑步滑進電捲門再進入房間，「這顆鏡頭看起來很厲害很帥氣，回到家卻是全身瘀青蠻痛的。」但看到成果，就覺得一切都值得。

劇中任容萱酒醉神智不清，聽到身旁的邱勝翊囉嗦不停，突然反扭他手臂要他閉嘴。現場武術指導協助兩人套招，過程中兩人一試就上手很順利完成動作，任容萱表示，小時候任爸曾強迫她要學防身術，「每天都要教我一兩招，並且反覆練習，跟他對招，以前覺得很煩，派不上用場，但還是會乖乖配合爸爸，現在都忘光光了。」

任容萱醉後「盧」功演技了得，引來工作人員共鳴，她透露自己喝醉後模樣：「講話會無比的大聲，像拿著大聲公一樣！」並且情緒起伏大，一下秒哭又秒笑。現實生活中不菸不酒的邱勝翊，雖然沒有喝醉酒的經驗，卻有送醉友回家的慘痛經驗，當時對方忍不住吐在他車上，「那個味道在我腦海揮之不去。」也因此之後只要喝醉酒的朋友他都拒載。

根據網路溫度計最新公布的台劇網路口碑調查，台視、八大原創戲劇《覆活》的好評影響力躍居全台之冠，網路聲量則躍居全台排名第4，同時《覆活》與LINE TV合作，將推出16款邱勝翊與任容萱限定情境貼圖，預計於28日上架，屆時只要在LINE TV觀看《覆活》五分鐘，就可以免費下載貼圖使用。

台視八大《覆活》任容萱喝醉酒，邱勝翊英雄救美。（八大提供）

台視八大《覆活》任容萱酒醉反扭邱勝翊手臂。（八大提供）

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