日前新聞報導：「台灣AI人工智慧學校創辦人陳昇瑋驚傳腦出血辭世，年僅44歲……」，不知你有沒有發現，又是44歲這個數字，猶記得上（3）月「國標舞女王」劉真因為心臟問題進行主動脈瓣膜置換手術，最終仍等不到換心病逝，同樣是44歲、也是因為心血管疾病正值壯年期就匆匆離世，令人不禁納悶：「年紀輕輕、平時有運動習慣，看起來健健康康的，怎麼說走就走？」其實這正是心血管疾病的可怕之處，表面上3高（高血壓、高血糖、高血脂）指數看似正常，可能隱藏著致命的危險因子，今天，心血管疾病已不再是老年人的專利，也開始撲向年輕人，確實不得不防！

本周小花平台延伸先前劉真與高以翔相關專題報導，除了重申心血管疾病風險的重要性外，另也從專業醫學角度提醒，要特別留意日常生活中身體發送的健康警訊，提前做好風險保障規劃、未雨綢繆，才能駛得萬年船。

運動後…若有5個症狀，請趕緊就醫！

據了解，陳昇瑋是在假日運動後回家途中發生腦出血的狀況，經緊急送醫搶救仍不幸辭世……；令人納悶不解的是，陳昇瑋年僅44歲正值壯年期且平時又有運動的習慣，怎麼會突然腦出血？其實這與劉真的案例頗有異曲，熱衷跳舞、跳國標舞的資歷已超過20年，運動量是一般人的好幾倍，加上年紀還輕，任誰也想不到會出這樣的意外……。

根據衛福部統計指出，近年來國人因為心血管疾病死亡人數成長率與癌症相較、高出約3.5倍，其中35至54歲的急診就診人口中，心肌梗塞發生率平均增加近8成，顯見其危險性其實不亞於已連續36年高居國人10大死因之首的癌症；尤其心血管疾病呈現年輕化的趨勢，最年輕的心肌梗塞患者甚至只有20餘歲，可能與肥胖、作息不正常、熬夜或是過勞等不良生活習慣有關。

以陳昇瑋的案例來說，有專科醫師指出，許多年輕人3高指數看似「正常」，其實本身可能是「凝血功能異常」的高危族群，也就是血液較常人容易凝結，就不適合從事激烈運動，很容易因為血液黏稠度偏高而造成血栓，特別是在運動過程中常見有意外發生。以下整理專科醫師提醒，如果運動後感到頭暈，同時伴隨以下5個症狀，就要趕緊就醫了：

(中時電子報)