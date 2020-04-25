近來受到疫情延燒影響，不少民眾改變生活習慣盡量避免上街，三五好友相揪吃飯、血拚的時間也愈來愈少，取而代之的是自己煮食風潮興起，愈來愈多人選擇到超市或是上網採買生鮮食品和日常必需用品，令人感到意外的是，面對這樣的生活型態「轉變」，就小編身邊周遭的朋友為例，有不少人因此幫自己的荷包省下不少錢；跟以往偶爾執著生活小確幸「對自己好一點」相比，眼前這段「防疫期間」或許正是自我省思用錢態度的好時機：「以前盲目追求小確幸好像總是存不到錢」、「其實現在這樣過生活也挺好的」……，不妨趁此時好好思考一下，究竟口袋裡的錢都花去哪裡了？

以下小花平台提出換一個角度、換一個思維試想：把握這段生活「冷靜期」，找出個人愛花錢的拿鐵因子是什麼？釐清哪些花費是「需要」的，而哪些只是「想要」的？建立健康且正確的金錢觀念，等到一切重新回到正軌之後，就算是想要偶爾擁有生活小確幸，應該是更有本錢、有能力對自己好！

在追求小確幸前先顧好荷包

說到錢，不同世代各自有其不同的煩惱！根據人力銀行針對國內6、7、8年級上班族所做的「跨世代壓力調查」研究發現，有近7成的受訪者認為經濟壓力是最主要的壓力來源，而造成壓力主因前5名依序為「薪水太低」、「存不到錢」、「找不到理想工作」、「物價太高」及「加薪幅度小」。

該項調查另也指出，不同世代上班族的職場壓力頗有差異，像是6年級生（60－69年次）最煩惱「工作機會少」、7年級生（70－79年次）最擔心「加薪困難」，還有8年級生（80－89年次）則是最在意「起薪太低」。

在了解不同世代各自的擔憂後，從該項調查也透露出時下上班族的真實心聲：有高達9成左右的受訪者不滿意目前的薪水，其中有近4成的人每個月收入與開支剛好「打平」，根本沒有多餘的錢可以拿來儲蓄，甚至有不少人必須借款度日、在貧困中掙扎；另有6成的人即便有能力儲蓄卻為數不多、平均每個月僅能存下新台幣6千餘元。

該項調查並進一步分析指出，絕大多數上班族選擇紓壓放鬆方式不外乎利用長假安排出國旅遊或是到餐廳好好大吃一頓，諸如：旅遊、吃美食或是逛街購物等，都被一般上班族列為首選紓壓放鬆的生活小確幸。

不知你發現了嗎？偏偏這些上班族最熱衷的休閒娛樂現在受制於疫情，可以說是能避免就盡量避免……；小花平台保險顧問建議，不妨趁此時正好可以少花錢的機會自我省思：我在「花錢」這檔事上究竟出了什麼問題？以下教你掌握「省」、「存」、「滾」3個關鍵字讓自己的理財腳步跨出一大步吧！

(中時電子報)