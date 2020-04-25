執行死刑注射的藥劑能夠用來治療新冠肺炎重症患者，近期美國一組醫療專家聯合致函美國各州，希望各州釋出境內死刑注射藥，以讓他們拯救患者。

呼吸器的使用方式。

美聯社報導，7名藥劑師、公衛專家、加護病房醫師近期聯合致函仍有執行死刑的各州矯正機構，要求各州釋出境內的死刑藥物庫存，他們在信中寫道，「你們的庫存能夠拯救數百人性命，儘管這只是預期死亡人數中的一小部分，但是這攸關核心道德準則，醫學重視每一個生命。」

目前尚不清楚各州擁有哪些死刑藥物，不過報導指出，醫生用來鎮靜戴上呼吸器的新冠患者所使用的藥物和死刑藥物是同一種，這些藥物能減輕患者的痛苦，疫情也讓這些藥物在3月的需求量激增73%。

醫生們所需要的死刑藥物包含鎮靜劑「導眠靜」（midazolam）、麻醉藥物「維庫溴銨」（vecuronium bromide），以及鴉片類藥物「芬太尼」（Fentanyl）。美國艾莫瑞大學（Emory University）麻醉及外科副教授Joel Zivot表示，戴上人工呼吸器的患者非常需要這些藥物，如果沒有這些藥，將如「酷刑」。

不過各州對於要不要提供這些藥物，態度相當保留、甚至含糊其辭。目前全美共有25州仍有死刑選項，當中3州已暫停行刑，美聯社指出，部分州回應沒有醫生需要的藥物，也有州政府不願證實自己有這些藥物，另外有州政府表示沒有接到請求。

死刑資訊中心（Death Penalty Information Center）執行長鄧漢（Robert Dunham）說明，這些州政府態度保守，同時也不願意交出行刑藥物，主要原因在於他們自己也難以取得這些藥物，因為廢死風潮當道，許多藥廠已明確表示，拒絕讓他們的藥物用於處決犯人。

(中時電子報)