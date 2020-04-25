台北有兩對情侶檔感情要好，交情好到其中一名王姓男子，在籌備婚禮時就偷吃好友的女友，婚後更發展長達4年外遇關係，發生416次性關係，兩人之間對話包括「沒讓我高潮我會搖斷你的」、「我好硬喔」、「想沾滿妳的體液」、「我長期外遇耶」，相當鹹濕露骨，王男妻子發現後崩潰提告，台北地院判這對偷情男女得連帶賠償30萬元。可上訴。

判決書指出，王男在籌備婚禮時就偷吃好友的女友小乃（化名），2人還用好先生、好朋友的形象掩護偷情關係；正宮指控，在婦產科擔任營養師的小乃，裝沒事到月子中心探望、帶補品給她，私下卻與她的丈夫發生婚外情超過4年，期間更發生關係達416次。

正宮更提出兩人通訊軟體對話紀錄，包括「沒讓我高潮我會搖斷你的…」、「想插進去」、「濕了嗎」、「我只想給你插」、「求你插我」、「我好硬喔」、「想沾滿妳的體液」、「我長期外遇耶」、「這些發生在婚前就好了」等語。

台北地院審理認為，王男、小乃利用正宮的信任，進行不正常男女交往，造成正宮精神受創甚深，兩人不法行為情節重大，判兩人連帶賠償30萬元。

(中時電子報)