桃園機場單日旅客量跌破千人，創下啟用41年來的歷史新低紀錄；隨著疫情全境擴散，旅遊業已直接送入加護病房了！

這一波旅遊業到底有多慘？4月4日，桃園機場單日出入境人數跌破千人，僅有961人，創下啟用41年來的歷史新低紀錄，不難想像，旅遊業基本上已經隨著疫情，直接送入加護病房了！

但弔詭的是，當全球旅遊產業都因為這一波疫情紛紛倒地，股價腰斬；台灣的旅遊相關個股表現相對抗跌，除了燦星旅遊逆勢上漲之外，旅遊業龍頭股雄獅跌幅也約10%，至今仍比每股淨值高出近1倍。

如果光就客觀數字來看，市場似乎已出現基本面與股價乖離過大的情況。

3大郵輪公司市值大蒸發 苦日子還看不到盡頭

兆豐投顧總經理李秀利說，在討論旅遊業危機前，不妨先看看全球前3大嘉年華郵輪、皇家加勒比郵輪及挪威郵輪的慘況，股價暴跌8成之多。

然而，停駛之後才是問題的開始，以嘉年華為例，養船成本每年就要1600萬元台幣，目前手上現金只有160億元台幣，未來可能還要支付1年期560億元台幣的短債，以及長債還有約3000億元台幣，可怕的是，每年利息居然高達12%，情況的確很不樂觀。

台灣6大上市櫃旅遊業者同樣面臨到歷史最慘澹的一刻，從3月中旬起正式停止海外團，也直接進入黑暗期。雖說以過去經驗來看，疫情結束後，旅遊業有機會迎來報復式的反彈，但疫情何時結束仍不明朗，現在要能「撐」得下去，比期待未來更為重要。

先從3月營收來看，雄獅，3月營收為3.8億元，年衰退達8成；對比2月也大幅下滑76%；鳳凰3月營收僅剩3900餘萬元，年減幅度達74%，月減更達81%。

李秀利指出，巴菲特非常重視一家公司的淨現金流，這是因為在大多頭的時候，3大郵輪公司可以賺很多錢去因應添購新船的龐大負債，但這一次出現停駛，3大郵輪立刻沒了營收，沒有現金流進來，就會出現很大的麻煩。

台灣旅遊業股價相對高 應關注現金流與淨值表現

台灣旅遊業同樣面臨到相同的問題，營收已經大幅下滑了，接下來若開始放無薪假，就可能沒有現金入帳，這時候體質不佳的業者，恐怕就有很大的問題。

以易飛網為例，過去已連續多年都呈現虧損，每股淨值也只剩下9.19元，這一次又遇上疫情，3月營收掉到1400萬元，年衰退達8成。市場所有人都知道，這情況還會持續下去。若用這角度思考，1家資本額30億元的旅遊公司，帳上現金也只剩下3400萬元，若疫情持續延燒，還能撐多久，讓人擔憂。

對此情況，由於在截稿之前，始終無法聯繫到易飛網，並無法得知受到疫情後該如何應變。

至於燦星旅遊則算是第1個捱不住寒冬的公司，已經由亞果遊艇侯佑霖和鄭寶蓮以每股淨值5.1元公開收購，這也讓燦星旅遊不跌反漲。不過，燦星旅遊3月營收只剩下700萬元，每股淨值只剩下4.2元，已經進入全額交割模式。

摩爾投顧分析師蔡正華說，台灣旅遊相關個股被稱作是「疫情下的海嘯第一排慘業」，每一家都勒緊褲腰帶過活，投資人也需更加謹慎。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)