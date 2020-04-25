儘管三月台灣出口逆勢成長以及原來連續零確診喜悅，卻因為海軍敦睦艦隊染疫，台灣可能出現防疫破口，影響投資人信心；外在國際油價再次失序大跌，令市場對風險性資產又多了份擔心；北韓領導人金正恩傳病危，地緣政治變化又成投資考量焦點。台股一度逼近季線，在利空夾擊下拉回，惟國安基金護盤仍在，周ＫＤ值交叉向上，拉回可視為第二隻腳，也是另一次選股切入機會。

一周不到，國內外局勢又有重大變化，原本沉溺在零確診喜悅的台灣，先是敦睦艦隊返國後，擁有超過三百人以上的最大噸位磐石艦染疫，隔離人數不詳，確診人數令人擔心，恐成為防疫最大破口，官兵趴趴走，部分城市喊出可能封城可能，令國內產業驚膽跳；國際上則有油價大跌五月一度期貨價格出現負三七．二美元歷史紀錄，凸顯全球封國封城後需求遽降打擊；再來東北亞傳出北韓領袖金正恩病危，又可能引發地緣政治不穩。

國內外利空，使得國際股市因歐洲各國開始陸續解封，美國也傳將在五月復工的利多增添變數。

當然台股這次在內資扛起外資賣壓，波段上漲時間達二十個交易日，本身就有漲多拉回壓力，而受國內外變數一起衝擊下，短線似乎有回測萬點或月線支撐可能。國際變數包括油價及北韓危機，這是美中俄等大國在博弈，只要美國守穩問題就不大。其中最重要是還是磐石艦確診人數是否竄升？這將對國人信心及股市人氣有較大影響力，最好是能控制住且不要封城，也正考驗低檔只小幅買超不到十億元的國安基金防守能力。在選股上還是以政府護盤、投信本土法人買超業績股為主。而公司實施庫藏股以及大股東或經營階層買進自家股者，也列為優先注意對象。

全球流行超過兩個月的新冠肺炎疫情，似乎都見到高峰或下降；歐洲也有丹麥恢復學生上課，義大利、西班牙疫情也趨緩，有意重啟經濟活動，不過整體而言要解除，可能要等到五月中旬以後，在股市歷經各國火力全開、放水降息，已經反彈一段之下，接下來還是要看經濟活動的恢復。若從中國公布的首季ＧＤＰ負成長六．八％，創一九九二年以來最低；美國以及歐洲等工業大國第一季也都不好，第二季可能持續衰退，而國民生產毛額最大的美國可能衰退超過三○％，急得川普總統想要在五月一日復工，加速恢復經濟活動。

如同科斯托蘭尼所言的「老人與狗」理論，股市、股價跑在前面一大段，老人尚未跟上，可以預期後面股市再度急漲可能性不太大，能維持高檔震盪是最好走勢。

油價頻創低藏隱憂

由於聯準會這次動作積極，三月連續降息兩次並祭出無限資金寬鬆政策，令銀行業較無倒閉危機，另一方面更是直接跳過銀行購買非投資等級企業債券，市場受刺激也連續大漲，美國ＮＢＩ生技指數直接創今年新高，費半累計反彈跌點的六二％，已達強烈反彈水準，若守穩一五○○點，再拉升就具攻擊力。至於Nasdaq在ＥＴＦ資金重新回籠下，大筆買進亞馬遜、微軟等高總市值股，亞馬遜已創去年高點一成左右，是多頭架式，且總市值已達一．一兆美元，僅次於微軟的一．三六兆美元、蘋果一．二六兆美元，隨時有機會挑戰總市值第一寶座。另外，科技股AMD、Nvidia幾乎都回到高點、Netflix創新高、英特爾及賽靈思走勢都較台積電強，Nasdaq反彈幅度一度超過累計跌點的六成，顯見這次美股反彈還是科技股最強。道瓊及標普較弱。未來一周科技業包含德儀、英特爾、特斯拉等將公布財報以及展望。

美國耐久財訂單也是市場焦點；在四大指數未跌破月線前，指數可望續彈向季線或高檔推升，周ＫＤ值交叉向上第二周，仍有利中段資金行情反彈。

亞洲的中國首季ＧＤＰ為負六．八％，政策持續放錢，只不過在歐美未解封下，可能出現復工、訂單卻減少；深滬股市持續碎步推升，上證指數距離季線二九二五點較遠，經濟可能持續調整。大國疫情幾乎全爆，新興市場印度、巴西等未見緩和，所以資金還是會集中在大國身上。

而較麻煩的是國際油價持續創近二一年新低，來到十三美元附近（西德州），利空如美國油庫爆滿、海上油輪多等，其實重點是美、沙、俄三國如何角力，油價跌至此價位對三國都不好，即使成本最低的沙烏地阿拉伯（初估成本約在五至八美元）也不好受，油價低就會影響到風險性資產，所以油價必須先止跌才可。

台灣日前出現三次單日零確診，卻因為海軍磐石軍艦累計二七人確診，令社會再度緊繃。因為海軍艦艇活動空間遠較其他軍種來得小，散播速度多較快，拿美國航母羅斯福號艦上確診人數約占十二％、法國航母約五成確診來看，對照磐石艦官兵三三四人，推估未來確診總人數可能落在四○至一六八人，若低於此數字，則股市及社會氛圍可能較好。

外資就算再賣恐也有限

台股這次在內資共襄盛舉下，一度將指數推升逼近季線，尤其是台積電法說會並不差，且外資今年以來累計賣超五千億元以上，說實在要再連續大賣也有限，且這是在外資大賣匯出同時台幣還是小幅升值，顯見國際及其他資金的確回流台灣，包括從大陸撤資以及壽險資金匯回，加上央行又降息，的確有利營造資金行情。技術線型上，台股這次反彈來到累計跌點的六成（上市櫃指數都是），是全球最強股市之一，僅次於美國。不過周線已連四紅、季線下降至一○八二○點、再上去則有年線一○九八四點，壓力的確存在，且上漲時間已二○個交易日，加以海軍爆發小規模群聚感染，只要疫情不嚴重，適時拉回測試萬點支撐正常，且有台積電對產業看法不全然悲觀，拉回還是可以找個股操作。

儘管第一季全球籠罩在疫情中，但台灣仍見到京城、興富發等積極買進土地。而遠雄除了買庫藏股外，也大買北北基土地，華孚賣桃園廠貢獻ＥＰＳ三．六八元，危機入市的大有人在；此外，南港大買泰豐，都是提前卡位後疫情時代的有利位置。

台積電以往法說會一向是股市指引產業方向的依據，例如二○一八年初說加密貨幣下單非常積極，比特幣當年一度大漲至二萬美元以上，挖礦股如撼訊股價從五○元大漲至四二○元，漲幅超過八倍；青雲股價從不到三五元大漲至一二○元，都是數倍的大漲。而這次疫情是否影響產業，大家都看台積電說法，歸納結論是包括第一季獲利暴增、第二季力拚持平、年度資本支出一五○至一六○億美元不變、今年營收拚增十五至十八％，以及５Ｇ拉貨還是強。除了手機拉會較預期弱，最重要是華為雖砍單，但受惠於ＨＰＣ需求旺盛得以彌補，從這邊可看出端倪，受惠較大的當屬創意及世芯ＫＹ。

台積電表示，ＨＰＣ產品受惠居家工作趨勢成形，需求較三個月前強勁，法人認為，台廠創意、世芯提前布局ＨＰＣ，可望隨著應用擴大帶動營運成長。隨著疫情持續蔓延全球，遠距教學、在家上班趨勢興起，資料中心建置加速，加上ＡＩ延伸至各領域，推升ＨＰＣ快速成長，依台積電上半年預估，ＨＰＣ產品成長幅度可望不受疫情影響，優於行動裝置、物聯網等消費性產品。

其中基期較低是創意，去年ＥＰＳ僅四．七三元，是近三年來最低，但今年起顯現去年布局成果，在ＨＰＣ、５Ｇ、ＡＩ等案件進入設計定案、量產階段，營運將重返成長，以先進製程案件來看，去年設計定案數量僅三個，今年逾倍數成長，估有十一個，其中三個為七奈米。第一季營收已透露出訊號，以往第一季營收都會較前一季明顯降低，且是一年當中最低季分，但今年首季營收三一．六九億元，年增達二三．八％，也較前季小降二％，若今年首季營收是今年最低，那麼成長空間將相當大，已有法人預估全年ＥＰＳ約八至十元，將創近八年新高，短線股價漲多或拉回，但距離近八年最高價三七○．五元，還有不小距離，在周ＫＤ值交叉向上下值得追蹤。

精誠站在趨勢潮流上

世芯則預計今年七奈米將成為營收主力，應用以ＨＰＣ為主，且多在下半年量產，看好今年營運逐季走高，第四季因中國客戶ＣＰＵ量產貢獻，營收將達最高峰，推升全年營收續創高。去年世芯營收四三．三二億元，年增二五．五％，且一季比一季高，全年ＥＰＳ七．一五元，較創意高出五成。今年首季營收再上層樓達十五．二億元，創近二年新高，同時年增達三六．一％；若營收逐季走高，則今年再成長逾二成並不令人意外。該公司前二月ＥＰＳ已達一．六七元，預估第一季約接近三元，全年約接近十四元，股價也是高姿態，可望與創意比價推升。

肺炎疫情即使趨緩，但人類消費模式將改變，對於遠距辦公、教學以及零售付款直接透過手機避免接觸接愈來愈普遍。切入通路大廠全聯支付系統的精誠表示，在一九年協助全聯整合第一代實體福利卡，推出線上支付「PX Pay」後，已將第一代實體福利卡會員轉換至全聯第二代會員系統「PX Pay」上，使用者不再只有年輕人，連高齡者可使用行動支付的世界，至今全聯「PX Pay」下載量已突破六百萬，在疫情期間使用PX Pay行動支付。全聯過去結帳一向是以現金，後來與部分信用卡公司合作，隨著全聯規模擴大，堪比統一超，加入行動支付系統可望跨大消費對象。根據資策會一九年度行動支付使用排行調查，全聯「PX Pay」正式晉升成為台灣第三大行動支付工具，精誠與全聯等於強強聯手。

精誠去年ＥＰＳ七．三一元，創歷史新高，今年將持續第五年配息五元，殖利率約六．三％。而首季營收五七．五八元，年增十六．六％。該公司持有中國四方精創股份，名列去年中國官方中央匯金新一輪投資的十家新科技股名單中，增添今年業外處理獲利空間，逢低值得注意。

面板的友達董事彭浪、總經理柯富仁，今年二月及三月分別增持友達股票，加計友達協理級以上至副總經理級主管，友達共有二十名高層在近二個月內，總計增持自家股票逾四千張張。另一檔彩晶，集團旗艦華新麗華近期大力敲進，三月大買二．六萬張，累計今年來已買進彩晶股票四．一萬張。金屬機殼廠可成再次公告庫藏股執行進度，周一宣布本次買回張數九二七張，買回均價為二一二．七二元，累計這一波庫藏股執行以來，可成已經買回自家股票六二○九張，約當執行進度達二四．八％。買回自家股票的動作堪稱積極，若再次拉回也是注意標的。

※全文及圖表請見《先探投資週刊2088期》

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(中時電子報)