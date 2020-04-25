川普近期連批大陸防疫不夠透明、延遲通報等失誤，並揚言要調查武漢病毒實驗室是否可能有新冠病毒外洩之虞，不過此舉已讓不少媒體認為是轉移美防疫失敗，以免影響今年總統大選爭取連任。而陸媒《環球時報》總編胡錫進也認為，川普政府對陸「三連毒箭」，其明在打擊北京，卻實際上卻暗地設計將代表民主黨的總統候選人拜登，讓他無法在全美反陸氣氛中，與川普一較高下。

胡錫進於《環時》撰文指出，自三月以來，美國已打造了三支射向大陸的毒箭。第一支為「指控陸隱瞞疫情、對感染數與死亡人數造假」、第二支為稱武漢病毒研究所是洩漏病毒的源頭，要求陸開放外部專家前往調查；第三支毒箭則是支持、煽動開展對陸索賠的訴訟。

胡錫進分析指出，從美國的政治邏輯看，這三支毒箭設計得非常巧妙，它們不僅攻擊已被視為美國戰略對手的大陸，而在美國兩黨都對「中國威脅論」有共識下，民主黨一直幫共和黨政府罵大陸，讓栽贓構陷北京在美國越來越暢行無阻。他指出，在川普射出三毒箭後，明顯帶走美國國內輿論走向，國內的追責川普防疫失職一下子被「向陸追究」超車，讓「不能放過北京」成為了美國最響亮的口號。

胡錫進表示，當前美國政治立場和價值判斷處於空前強勢，以科學和事實為基礎的道理則變得非常軟弱。在大陸成為了美國選戰的首要話題後，川普和美國前甫總統拜登（Joe Biden）竟然都要指責對方對北京不夠強硬，但在川普政府射出三毒箭後，不僅成功封鎖民主黨競選話語範圍，也限制民主黨在辯論場上的銳利度，「若美國競選話語就這樣圍著大陸，川普勝算是要增加的」。

胡錫進指出，在當前美國反陸情緒下，民主黨無疑啞巴吃黃蓮，很難將先前被川普政府操弄的「對陸追責」的輿論聲浪轉回來，不得不同時指責川普政府與北京，而攻擊北京有美民族主義的普遍支持，比攻擊川普政府的輿論動力要大得多。

不過胡錫進認為，川普政府的「三毒箭」射不死大陸，但有可能射死拜登。

(中時電子報)