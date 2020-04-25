勇士明星前鋒卓雷蒙格林跟「惡漢」球評巴克利之間的口水戰即將再次掀起！格林在播客節目中被問到跟巴克利之間的多年恩怨，不禁猛批巴克利單純只因自己沒有辦法拿下NBA總冠軍，所以才會那麼嫉妒格林當前所取得的地位與金錢。

巴克利過去常在節目上嘲諷卓雷蒙格林只會拿「三單」，也就是3項數據個位數，早讓兩人結下深仇大恨，不過格林一開始還是對這名老前輩留點尊重，「在我的成長過程中，我一直非常尊敬巴克利，也始終認為他是一個非常偉大球員。」

「但巴克利從來沒拿總冠軍，從我進入聯盟開始，巴克利一直對我很有意見，這麼多年下來，我從未真正回應過，」事實上早就嗆過巴克利好幾次的卓雷蒙格林說，「老實說，一切都因嫉妒，我認為他只不過是在嫉妒我所得到的東西。」

「因為有個身高跟他差不多，或比他還矮的球員能夠進入聯盟，且取得我現在的成功、賺到我所賺到的錢，以及贏得這些總冠軍，這些成就是巴克利永遠無法取得的，」格林說，「雖然巴克利得分比我多，但這並不代表他對比賽產生的影響超過我。」

(中時 )