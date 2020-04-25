梅根與哈利在洛杉磯送餐 從事慈善活動

梅根和哈利王子淡出英國王室，從加拿大遷居加州洛杉磯後，尋尋覓覓，一直在找夢中新家，可是房地產專家說，他們「犯了大錯」。

據《鏡報》（Mirror）24日報導，房地產經紀人兼《洛杉磯百萬豪宅》（Million Dollar Listing Los Angeles）真人實境秀明星奧特曼（Josh Altman）說，梅根和哈利正考慮買豪宅，但這無論對他們，或是兩人的寶貝兒子亞契來說，都可能會變得很危險。

他指出，這些房子並不在門禁森嚴的社區內，而這意味著兩人可能天天得面對狗仔隊，還有王室迷的騷擾。

奧特曼警告，要是他們買下這類豪宅，或許短短幾個月後，就會被迫脫手賣出。「不同國家有不同的方式對付狗仔，」他說，「但他們要獲得保護，社區起碼得有一道門，而要進入自家產業，還得再有一道門。」

此外，他說，一些在比佛利公園（Beverly Park）的房產甚至有兩個出入口，這樣才能真正避開狗仔隊。

(中時電子報)