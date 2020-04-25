高雄市長韓國瑜年初在總統大選中落敗後，又面臨罷韓危機，讓「貼紙哥」黃建豪、「強強滾」張銘誌、「文山伯」張文山、「杏仁哥」吳育全、前高雄市鳥松里長陳清茂等「挺韓5虎將」忍不住又跳出來表示「相當憂心」也讓回歸各自生活的5虎將現況曝光。

相當關心時事的「貼紙哥」黃建豪，經營著白韓產業鏈的T恤、小物、飾品等商品，他時常在Youtube頻道直播協助韓市長宣傳市政，也幫忙澄清負面訊息，讓民眾了解韓國瑜的好，他的頻道現在約有34100人點閱。

而曾是22年民進黨資深黨員兼知名電台主持人「強強滾」張誌銘，當年在韓國瑜競選高雄市長的精神感動，也為了讓人民過好日子，決定改挺韓國瑜。而在韓國瑜總統大選落敗之後，強強滾也轉戰直播拍賣，近日更透露自己身揹官司，被告違反選罷法，感嘆台灣已沒有言論自由，「為什麼會告我？因為他們都知道我強強滾大哥為韓國瑜拚的時候，他們都很知道這個人一定要除掉！」

而「文山伯」張文山則是一邊回歸本業賣虱目魚，一邊當起直播網紅，持續為了韓國瑜發聲。他近日更特地走訪高雄六龜，親自訪談六龜地區鄉親，讓大家更了解韓國瑜為地方做了多少事。

「杏仁哥」吳育全位在高雄六合夜市攤位近日驚傳收攤，甚至做起代蒸口罩的生意。由於罷韓團體第二階段連署門檻過關，杏仁哥日前才號召韓粉到高雄地檢署，控告罷韓團體違反《選舉罷免法》，質疑罷免連署程序不合法，展現力挺韓國瑜的決心。然而，杏仁哥卻在13日於臉書宣布暫停營業，聲稱受到疫情影響只能改做網購、宅配。

不過，杏仁哥針貶時事的精神仍在，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前教民眾用電鍋來蒸口罩，也讓他拍影片聲稱要代蒸口罩，並感謝蔡政府的「大愛」，把口罩捐給國外，引起民眾熱烈討論。杏仁哥受訪坦言，代蒸口罩幾乎是倒貼成本在做，本意還是要提醒政府要聽市井小民的心聲，至於會不會賺錢，倒是其次。

在2020年總統大選結束後，高雄市前鳥松里長陳清茂繼續在臉書開直播，與民眾談論時事與韓國瑜的高雄政績，不過陳清茂也坦言，原本大選期間固定線上觀看人數大約落在1萬人左右，但在韓國瑜落選後直播人數直直落，許多支持者都在整理情緒。而罷韓團體步步進逼，高市選委會宣布罷韓連署二階過關，陳清茂忍不住嗆聲，「你們當選就很清高？別人當選都不行？到底在罷甚麼？這樣糟蹋還有天理？」對此，陳清茂也打算找來志工，在高雄各地幫忙文宣高雄政績，替韓國瑜挺過罷韓的艱困時期。

(中時電子報)