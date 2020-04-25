當美國人滿為患的醫院病房和蜿蜒的失業者隊伍的影像在世界各地播放，大西洋另一邊的歐洲民眾正難以置信地注視這個最富有和最強大的國家，「怎麼會這樣？這怎麼可能？」德國的大學校長說：「我嚇呆了」，英國牛津大學史學教授則嘆：「我感到極度悲傷」。美國已失去西方世界領導能力，世界秩序正在改變。

《紐約時報》指出，從新德里到紐約，席捲全球的疫情不只是在奪取人的生命和生計，它還動搖了美國做為戰後數十年來全球領導者和世界榜樣的角色。如今，美國領先的地方卻完全不一樣：超過84萬名美國人確診新冠肺炎，至少46784人死亡，兩項都是世界第一。

隨著疫情擴大，川普總統和州長們不斷爭吵，防疫專家每天都要對抗川普的發言與莫明其妙的政策，例如停止向尋求移民者核發綠卡。巴黎蒙泰涅研究所(Institut Montaigne)的政治學家莫伊西(Dominique Moïsi)說：「美國的表現不只是差，而是等比級數的差。」

莫伊西指出，疫情暴露了每個社會的優點和缺點。它曝露了中國大陸政府的封鎖與專制，也顯示了德國深厚的公眾信任和集體精神價值，但也突顯了德國不願挺身而出領導歐洲。

報導認為，歐洲認為美國疫情暴露了兩個重大弱點：川普反復無常的領導與貶低專業知識，以及缺乏健全的公衛系統和社會安全保障。莫伊西說，美國準備應付911式的戰爭，結果來的是病毒。

更重要的是，「美國是否已成為一個本末倒置的惡劣大國？」莫伊西說，自從川普將「美國優先」變成指導方針以來，總統不斷威脅要拆散數十年的聯盟、撕毀國際協定，歐洲人被迫要適應川普。然而，這場疫情可能是一個多世紀以來首次無人要求美國出面領導的全球危機。

至於中國大陸，德國外交大臣馬斯(Heiko Maas)說，大陸太專制，美國則是太輕忽。「這是兩個極端，都不能作為歐洲的榜樣。」批評家認為，美國不僅不能領導世界應對危機，還辜負了自己的人民，「這是美國領導能力的衰敗。」

報導指出，美國與兩個在戰後復興的國家──德國與韓國──在疫情應對上的差異尤其令人吃驚，德、韓實事求是地採取專家建議的措施，一步一步地控制住疫情。美國也有最傑出及最聰明的科學人才，但差別在於「他們的意見沒有被採用」。

歷史學教授阿什(Garton Ash)說，疫病大流行是對政治制度的一種非常具體的壓力測試。在經歷了嚴重的衰退之後，全球究竟哪個地區最具備啟動增長的能力，還完全是個未知數。

莫伊西指出，短期內還有一個不確定因素：美國11月總統大選，加上近百年來最嚴重的經濟危機，可能也會影響歷史的進程。很多人擔心危機會導致美國和歐洲影響力快速下降，或許今年走出危機後，到2030年世界上亞洲的成分增多，西方成分會減少。「對於歷史學家來說，大國衰落的事常有，不算是什麼新鮮事。」

(中時電子報)