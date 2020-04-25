隨著疫情持續延燒，加上OPEC+減產協議緩不濟急，紐約西德州原油(WTI)5月合約期貨周一收盤價收在每桶-37.63美元，創下史上首次「負油價」景象，但在市場情緒平復後，油價開始跌深反彈。不過，專家表示，只要短期內疫情衝擊沒有緩和，油價仍有可能回落。

油市跌深後，投資人逢低搶進，WTI 6月期油價現報每桶上漲0.52 美元或3.15%、暫收17.02美元；布蘭特原油價格每桶上漲0.28美元或1.31%、暫收21.61美元。

據CNBC報導，目前WTI 6月期油與布蘭特6月期油跌深反彈，不少人歸咎於美國綜統川普指示，若伊朗船艦持續騷擾美國船隻在波灣海域的航行安全，美國海軍將開砲回擊，這也讓WTI 6月期油一度暴漲30%，最後上漲近20%。全球能源市場分析公司Vanda Insights創辦人Vandana Hari表示，他仍不樂觀看待油市，認為目前油價強彈，只是市場在喘口氣。

Vandana Hari指出，地緣政治風險其實不大，封鎖經濟活動的措施關鍵仍在，只要新冠肺炎疫情持續，油價仍有持續下行的風險。經濟學人智庫 （EIU） 能源首席分析師Peter Kiernan表示，儲油問題仍持續延燒，至少短期內無法解決，本周一負油價出現的情況，WTI 6月期油也有可能在結算日前重演。

Peter Kiernan提到，布蘭特原油儲油問題還好，因為臨港僅500公尺，海運交通方便，大多透過油輪在海上儲油，WTI期油交割地則是在內陸的奧克拉荷馬州，距離海邊有805公里之遠，運輸成本不低，導致WTI期油更容易受到市場波動影響。

(中時電子報)