羅志祥（小豬）和大陸網紅周揚青結束9年感情，女方在分手信中驚爆他劈腿、約砲渣男行徑，讓羅志祥一夕全毀。回顧羅志祥出道以來，緋聞對象都是女神級，情史精彩，連緋聞也都很辛辣。

Makiyo當年是歐漢聲女友，傳出被羅志祥橫刀奪愛。（中時資料照）

狠奪兄弟女人 兵變差點鬧出人命

羅志祥2002年和Makiyo傳出緋聞，那時女方正牌男友是歐漢聲，歐漢聲當兵前，特地把Makiyo託付羅志祥照顧，未料就這樣被橫刀奪愛，兄弟情因此破裂，並傳出歐漢聲為此一度輕生。但羅志祥和Makiyo始終互稱好朋友，這次爆出新聞，Makiyo坦言雙方已經沒聯絡，感嘆「豬揚」分手可惜外，也嗆他浪費人家青春。

徐懷鈺被傳是羅志祥第一個公開的女友，但他認為不算在一起。（中時資料照）

外傳羅志祥第一個公開承認的女友是「平民天后」徐懷鈺，多年前他上節目《康熙來了》，被小S問到「交往過的女星」，他本人答出「徐懷鈺」，不過，接著又解釋這段情只維持7天，原來兩人曾被同個歌唱老師教過，因為一起練習留下聯絡方式，並沒深交卻傳出緋聞，羅志祥就認為「不算在一起。」

羅志祥和Selina現仍是朋友，不時互相站台。（中時資料照）

羅志祥和Selina 2005年傳過緋聞，男方多次被拍到進出Selina住處，或是深夜打球傳情，但礙於偶像身份，兩人始終沒認愛，僅以好朋友互稱對方。最後，傳出因為Selina和黃子佼過從甚密，讓羅志祥醋勁大發導致分手，不過，兩人現仍是好朋友，不避諱同台之外，Selina也曾擔任羅志祥演唱會嘉賓，好交情依舊在。

李毓芬、楊丞琳、安心亞、林心如都先後與羅志祥傳緋聞。（中時資料照）

從徐懷鈺到SHE 小豬前女友團強大

羅志祥和李毓芬12年前因拍廣告認識，當時女方被拍到出入男方家，還被發現穿戴情侶服飾，但兩人同樣沒認戀，直到後來李毓芬和柯震東傳出緋聞，這段戀情才不了了之。

羅志祥和楊丞琳2009年合作《海派甜心》，被爆料在現場互動曖昧，私下還常聯絡，但兩人上節目時堅稱不可能在一起，透露過去曾交惡7年，直到拍戲解開誤會，倆人才變成好朋友。

「宅男女神」安心亞10年前被拍到凌晨出現在羅志祥家，可他們宣稱彼此不熟，安心亞更被羅志祥粉絲認為故意炒新聞，使得雙方關係一度降到冰點，直到5年前，透過公司牽線，兩人才又破冰合作。

現在是幸福人妻人母的林心如，2014年也與羅志祥傳過緋聞，男生2度被拍到進出林心如的家，這組合被形容為「豬心戀」，但林心如當時僅用一句「我不吃內臟」撇清姐弟戀。

羅志祥分手後，周揚青直接點名愷樂去檢查身體。（中時資料照）

羅志祥最近期的緋聞，就非屬和他旗下女星愷樂了，愷樂曾坦承暗戀過羅志祥，更脫口稱對方為男朋友，在羅志祥2015年認愛周揚青時，她上節目被問到老闆情事，還一直被調侃強顏歡笑，心意似乎早露餡，但「豬蝶」也始終沒認戀，僅以兄妹互稱或老闆員工互稱。

沒想到，這次羅志祥卻被周揚青控「和旗下女藝人有長期不正當男女關係」，正巧愷樂就是他旗下唯一女星，讓愷樂和羅志祥的曖昧關係再度受關注。

(中時電子報)