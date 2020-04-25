羅志祥旗下女藝人愷樂。(本報系資料照)

20200424中天新聞 9年情斷！ 周揚青列四罪狀 控訴羅志祥劈腿

《夫妻的世界》劇照。(本報系資料照)

周揚青日前在微博證實與羅志祥9年情斷，還大爆男方渣男事蹟，與旗下女藝人、化妝師有長期不正當男女關係，還與兄弟們經常舉行正常人都無法想像的「多人運動」。而周揚青會做出如此反擊，全都來自她看了羅志祥的手機，其中3大巧合更讓網友看了心驚驚，直言根本就是當紅韓劇《夫妻的世界》(台譯：夫婦的世界)翻版！

一度與羅志祥論及婚嫁的周揚青，在交往9年期間，一次次原諒男方劈腿背叛，最後因某些原因看了男方手機，才驚覺原來羅志祥竟還有另一台有撩妹的專用手機，令她痛下決心分手。

從公開羅志祥渣男事蹟到公開點名旗下女藝人愷樂，周揚青的反擊之舉更被網友發現宛如金喜愛、朴海俊主演韓劇《夫妻的世界》翻版，一是男主角與羅志祥都有2部手機，二是家人朋友全都幫著男主角隱瞞出軌，三是周揚青與女主角都忍無可忍發動毀滅性反擊。

網友們對此也紛紛留言認同，「周揚青的九年青春就這樣失去了」、「我驚呆了，真的很像夫妻的世界…感覺娛樂圈這種事應該很多」、「說實話，當看到周發的長文說羅有兩個手機就想起夫妻世界」。

(中時電子報)