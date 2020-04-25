美國總統川普還沒死心？去年他表態想買下丹麥位於北極圈內的屬地格陵蘭，被丹麥與格陵蘭政府打槍。但美國已對該島提出1210萬美元的援助方案，並將在超過半世紀以來，第一次於當地建立領事館。一般分析，此舉目標是針對大陸和俄羅斯。

去年8月中旬，《華爾街日報》引述知情人士爆料，川普把腦筋動到世界最大島─丹麥格陵蘭自治區身上。他認真探詢幕僚意見，希望收購該島，擴增國土。狂人這異想天開的念頭，當然被格陵蘭自治政府打臉，「我們歡迎商機，沒有要賣。」

《華爾街日報》當時報導，川普聽說丹麥認為格陵蘭是重擔，想找金援。他多次詢問幕僚是否可能收購，眾人提及該島豐饒的天然資源與地緣政治重要性，令川普興致勃勃。

雖然之後無疾而終，但同月稍後，國務院表示美國政府計畫在格陵蘭開設領事館，這是美方超過半世紀以來，首度採取此做法。美國1940年曾在格陵蘭設立領事館，但在1953年關閉。新的領事館今年將在格陵蘭首府努克開張，而此舉象徵美國在北極圈擴大勢力的全面計畫之一。

據俄羅斯媒體「今日俄羅斯」引述美國國務院官員23日談話，強調華府這筆金援，主要用於該島的「永續經濟發展」，而不是買下該島的「頭期款」。官員指出，「關於購買格陵蘭島，目前沒有計畫，也沒有任何機構間的程序正在進行當中。」

這位國務院官員說，這筆款項來自「美國國際開發署」 (USAID)，除了錢之外，還有象徵美國重新與格陵蘭打交道的新領事館。這座暫時性的領事館，將先由丹麥的軍事基地管轄。

(中時 )