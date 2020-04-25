高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，中選會訂於6月6日舉行投票，但目前正值新冠肺炎疫情期間，700多名官兵趴趴走，加上接下來的51勞動節連假，是否會影響罷韓投票也引發關注。民進黨立委賴品妤坦承，一開始認為罷韓不會通過，但後來改變了看法。

賴品妤接受《太報》專訪，她自嘲是「奇珍異獸」，認為在一片委員裡面，自己可能看起來有點奇怪，觀察到有些前輩看她就像在看「奇怪動物」的眼神，並用「精忠報國」形容國民黨立委吳斯懷，3Q哥陳柏惟是「冷凍水餃」，笑說前老闆林昶佐是「中年男子」。

被問到罷韓投票是否成功，賴品妤直言「我現在覺得應該會過」，坦言一開始不覺得會過，因2月疫情爆發，「我小看了高雄人的怨念」，二階連署提出來的份數已經夠過三階了，加上前陣子去高雄，認出她的民眾都很興奮在談罷韓的事情。

磐石艦事件爆發後，是否擔心51連假有更大的風險？賴品妤認為會，台灣確實在疫情控制方面，是世界翹楚，提醒大家連假還是要保持警覺，至於艦隊的事情，「其實我蠻難過的」，有委員要求醫官要負責、視訊備詢，但這沒道理，因為醫官當時在艦上，他們也沒有快篩試劑，就是盡所能去做好他的事情，找醫官負責不太合理，要也是去問國防部為什麼相關流程沒有做好，或是沒有要求多隔離幾天再下船。賴品妤也提到，士官兵都相當年輕，足跡公布後，很多人在獵奇他們的行程，這件事情真的受不了。

至於目前國民黨立委中誰表現最好，賴品妤說，「我最近蠻喜歡LULU媽（張育美），我就感覺她的狗很可愛」。

(中時電子報)