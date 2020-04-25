美式賣場好市多廣受民眾歡迎，隨時隨地充滿要出入的車輛，周邊交通也因此經常打結。一名會員出了停車場沒打方向燈就直接轉彎離開，遭後方車輛檢舉，心有不甘的他PO文到社團取暖，短短5分鐘就遭300位網友砲轟，嚇得急刪文。
一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出自己紅單照片，表示要提醒大家，有檢舉魔人出沒在好市多門口，檢舉沒打方向燈的。沒想到PO文一出後，短短5分鐘就出現300名網友留言砲轟：「活該啦」、「看了心情真好」、「什麼車這麼好，方向燈可以選配」、「時常在想，不打方向燈到底是手殘還是腦...」、「打方向燈這麼簡單還敢怪人檢舉」、「最痛恨不打方向燈，害後車嚇死」、「還有臉PO文討拍」。
甚至有網友提問：「為什麼出停車場不打方向燈」，原PO竟然還回：「就跟從自家車庫出來一樣，沒有習慣打方向燈」。遭網友狂蓋樓猛轟，原PO在20分鐘後便自行刪除文章。
(中時電子報)
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