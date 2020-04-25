一名碩士建築設計師透過交友app誘騙一名高中美少女拍攝大尺度性感照，後來對她真槍實彈的來真的性侵得逞，少女泣訴「我覺得很痛，他用手壓我的大腿硬塞，我有用手推被告的手，我已經很盡力去推他了，但推不動」，高等法院判處這名建築攝狼犯強制性交罪，處有期徒刑4年8月。沒收他在北市民生東路辦公室作案的相機與記憶卡。

判決書指，這名男子於民國103年5月14日在用女模身分，透過交友app接近一名高中美少女，表示想找想找拍大尺度但3點不露的女模有高薪，並且要幫她介紹攝影師，時薪有1500元，若取得正拍資格，若經採用取得正拍資格薪資為4萬7千，就在少女猶豫的時候，他又偽裝成攝影師與之攀談，還說當初那名女模也是與家庭鬧革命，但現在她月入十多萬，家人都很開心，如果不行那就要找別人拍了，少女怕失去機會於是就答應，拍攝當天攝影師故意藉故帶少女上飯店開房，還要她先洗澡，還藉故要幫少女按摩放鬆，趁機用手性侵少女，他得逞後，又騙說要拍攝性交姿勢照片，表是要「來真的」比較自然，直接對她真槍實彈得逞還拍了好多組照片。少女相當痛苦的說「我覺得很痛，他用手壓我的大腿硬塞，我有用手推被告的手，我已經很盡力去推他了，但推不動」

法院審理時認為，被告為碩士畢業之高智識份子，竟為滿足自身性慾，利用仍就讀高中、尚未成年、涉世未深的少女對從事平面模特兒夢想之期待，以一人分飾兩角之方式，謊稱受知名雜誌社之邀稿而矇騙少女，拍下裸露及性交姿勢照片，更對她為強制性交及猥褻行為，嚴重侵害少女之性自主決定權，並重創她的身心，惡性重大，最後高等法院他4年8月定讞並沒收箱機與記憶卡。

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(中時電子報)