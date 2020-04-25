韓國瑜真的想進議會報告 名嘴爆最終不能驚人內幕

高雄市議會22日召開臨時會，但國民黨團以疫情嚴峻為由，取消臨時會，以致高雄市長韓國瑜尚未報告，就離開議會。名嘴尚毅夫驚爆說，居然是因為有議員擔心萬一又搞砸了呢？

尚毅夫在政論節目《新聞面對面》中舉例表示，當時大停電事件，林全是行政院長，國民黨要求林全來報告，民進黨第一時間擋，然後聯繫行政院，當時林全說他可以去報告，民進黨馬上放行，讓林全來報告大停電的事情，來龍去脈及如何處理。這是一個政治運作面的問題，議會跟行政部門其實是可以溝通的。

韓國瑜進不進議會？尚毅夫直指，這跟信任有關，有議員認為，如果把議題改成敦睦艦隊問題，韓國瑜一定可以報告得很好，基本分一定會拿到。但為什麼有人不願意？是因為擔心萬一又搞砸了。其實國民黨團內部對韓市長的意見，也是不少。

國民黨團當天現場63人出席，32人舉手同意停開，最後宣布休會。尚毅夫直指，若韓國瑜堅持到議會報告，議會一定會讓他報告，連署的28人就擺在那邊，32票差4票，若韓國瑜一定要去報告，難道找不到國民黨籍挺他的4名議員嗎？這不可能。

(中時電子報)