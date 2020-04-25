台視、三立週日偶像劇《跟鯊魚接吻》本週劇情鍾瑶終於與羅宏正在一起，二人一起到埔心牧場玩情侶遊戲，並向豚神許願能在一起長長久久，夜晚在星空大地獻上浪漫之吻，讓許多網友興奮的表示等這一刻等好久，超期待本週二人的粉紅泡泡。

拍攝現場玩像是兩人三腳、共吃一條軟糖等遊戲，羅宏正爆鍾瑶料「欺負」工作人員，原來是那場戲中有一個遊戲「扭扭樂」，是將手腳分別放在指定顏色數字的墊子上，在拍戲的空檔，鍾瑶找了助理挑戰，故意指定助理手腳擺放的區域超過人體工學極限，最後那位助理的兩隻腿批到快變一字，手搖身體晃的僵持著，笑翻全場。

《跟鯊魚接吻》鍾瑶、羅宏正玩遊戲共吃一條軟糖。（三立提供）

鍾瑶也不甘示弱的回擊說玩兩人三腳的時候，因為羅宏正的身高太高，肩並肩時，他腋下的汗水一直滴在鍾瑶的肩膀上，鍾瑶還假裝跟粉絲喊話：「但是他的粉絲不用擔心，他沒有狐臭」，讓羅宏正哭笑不得。

同樣是獅子座的二人好勝心都很強，鍾瑶透露以前學生時代的個性便是如此，即便是和男生比賽打球，管它有什麼獎品，衝就對了。羅宏正回憶求學時和同學組隊參加籃球比賽，靠著滿腔熱血誓言要拿到前三名，但毫無技術戰略與經驗可言，結果當然就是被慘電，羅宏正當下覺得輸的感覺很不舒服，但長大後回想當時的自己，也納悶到底哪來的自信。

鍾瑶透露在埔心牧場拍攝的幾天，大家都玩得不亦樂乎，特別是在進行遊戲時，常常玩太嗨，忘記自己在拍戲，一不小心就露出私下的表情和笑容，也讓藍鈞天吃味的說那幾天大家都在埔心牧場拍戲，沒有他的班，孤單的他傳訊息關心大家卻沒有人回覆，結果是大家玩得太開心，沒時間理他。

《跟鯊魚接吻》鍾瑶、羅宏正在埔心牧場大玩情侶遊戲。（三立提供）

(中時 )