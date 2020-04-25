蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆，業者掛上抗議標語（翻攝照片／戴上容新北傳真）

警方已介入調查中。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

在地經營18年、位於蘆洲長榮路上的「霸王薑母鴨」24日清晨五時許，無預警遭怪手拆除，其中有兩人當時還在店內險被壓死，而清晨拆除聲音之大，驚擾附近居民，居民表示，當時有許多黑衣人在旁觀看，懷疑是黑道介入；警方表示，業者已提告地主毀損罪，將持續釐清案情。

據悉，蘆洲區「霸王薑母鴨」位在鬧區長榮路與中原路口，店面地坪156坪，每月租金7萬元，業者表示他們向「福德廟管理委員會」已承租18年，都有付租金，雙方最近一次租賃合約自2018年1月10日起至2019年1月9日屆滿，因房東「福德廟管理委員會」租約期滿後仍持續收租，業者認為是不定期限繼續租賃契約。

後經廟方主委換人，想要收回土地蓋房，經業者和房東多次協調，雙方搬遷補償還沒談妥，尚無共識，「霸王薑母鴨」店面24日清晨5時就被怪手開鏟，據在地人士透露，當時業者的父母親都在店內，所幸被街坊鄰居即時救出，才沒鬧出人命。警方表示，業者已向對方提告毀損，將進一步釐清案情。

(中時 )