有電信業者挖斷管線，導致基隆中山區民眾沒電可用，市議員宋瑋莉、里長羅予廷為民呼籲相關侷促挖開來詳查事發原因。（吳康瑋攝）

基隆市中山里於21日傍晚起整整一天，不斷因電信業者施工不慎，挖斷管線，導致該區輪流大停電及電話停話，中山里長羅予廷表示，停話情形嚴重，對整個里幾乎8成左右的里民生活受影響，一直到22日晚間11點多才修復。她強調，傍晚尚未復話又換成停電，讓里長電話一直響，但大多是詢問和通報電話。

市議員宋瑋莉接獲里長反應後於24上午聯繫相關侷促趕去會勘，她指出，原先的地下電纜缐，因爲開挖造成脫落及傷及到電覽線，才會引發後續的大停電，她強烈要求開挖了解，並表示，公共工程已傷及民眾生活及報關、船公司財產損失，更讓網路完全無法使用，這個問題如果不盡早解決，遲早都會再次發生。

宋瑋莉表示，里民為了讓工期順利進展，盡量都共體時艱默默接受，但她指出，相關單位也必須對百姓的生活環境和品質負責任，不然遲早會引起民眾的異議；羅予廷也對民眾的包容寄與萬分的感謝，她指出，里內好朋友們沒有半點激烈的抱怨聲，讓相關單位工作人員可以盡力維修，也讓她再次看見中山里內好朋友們的包容心，她也對工作人員冒雨搶修的努力致上感謝。

(中時 )