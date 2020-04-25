Hello Kitty、美樂蒂、蛋黃哥、雙星仙子等三麗鷗大明星，你最喜歡哪一個，歡迎投票來支持！配合每年舉辦的三麗鷗肖像大賞投票活動，台灣首次登場的「三麗鷗肖像大賞期間限定Café」將於4月24日起至5月15日止在台北三創生活園區8樓 KIRABASE動漫主題餐廳限定營運一個月。還有期間限定的義大利麵、鬆餅、蛋糕，還能跟可愛的三麗鷗玩偶、看板拍照。

女僕們打扮成三麗鷗全明星角色陪你一起度過快樂的時光。（主辦單位提供）

少女心大噴發！KIRABASE動漫主題餐廳不只有可愛女僕，活動期間店內將以大陣仗佈滿三麗鷗全明星的裝飾，除了大家熟悉的Hello Kitty、美樂蒂、蛋黃哥、雙星仙子外也會有童年回憶中的懷舊三麗鷗肖像。要一睹三麗鷗家族大集合，快來感受三麗鷗家族的可愛力量！活動期間來店享用餐點並投票支持自己喜歡的三麗鷗明星，還有機會得到每日限量之萬用收納袋小禮物，數量有限。

三麗鷗肖像為造型的美味甜點。（主辦單位提供）

本次台灣三麗鷗與位於台北三創生活園區8樓之KIRABASE動漫主題餐廳合作打造的可愛空間，佈置上處處可見三麗鷗明星的蹤影，店內還擺放了不同的絨毛玩偶讓消費者拍照打卡一次大滿足。

大面積的主題牆讓粉絲們可以與全明星留下紀念照。（主辦單位提供）

活動期間除店內佈置外服務生也會裝扮代表成不同明星來為他們拉票，來店消費除享用餐點及拍攝美照外，現場可以幫最愛的三麗鷗明星投票，還有機會拿到台灣限定的萬用透明收納袋，可作為化妝包使用，也可當成口罩收納袋。

三麗鷗肖像為造型的美味甜點。（主辦單位提供）

活動期間內來店消費並投票之消費者，有機會得到台灣限定三麗鷗透明萬用收納袋，防疫期間可作為口罩收納袋使用。每日贈品數量有限，送完為止。因應防疫措施餐廳規劃用餐採取梅花座，服務人員一律配戴口罩，消費者可安心來訪。活動期間來店消費可自由拍攝店內店外陳設及餐點，服務人員不開放拍攝，敬請見諒。

布丁狗頭戴帽。（主辦單位提供）

「三麗鷗肖像大賞」為1986年三麗鷗草莓新聞創刊時首次舉辦的肖像明星人氣投票活動，已經迎向第35屆，今年的肖像大賞投票期間為4月10日至 5月25日止。從眾多的三麗鷗肖像明星中選拔出80組候選角色，肖像大賞官網每日皆可投票給每一位肖像明星1次，名次於 6月9日發表。

可愛的三麗鷗主角們與您一起用餐。（主辦單位提供）

三麗鷗肖像大賞期間限定Café

期間：4月24日至5月15日

地點:三創生活園區8F KIRABASE動漫主題餐廳

(中時電子報)