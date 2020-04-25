血庫拉警報！布袋農會4／26辦捐血送好禮 06:282020/04/25 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 布袋鎮農會總幹事林瑞蓬說，捐血一袋即贈口罩套一份、蘭花一株及好禮款待伴手禮一份，鼓勵民眾踴躍參與。（張毓翎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到新冠肺炎疫情影響，全台血液庫存量持續拉警報，嘉義縣布袋鎮農會與農業志工、青農聯誼會及當地愛心人士們合作，26日上午9點至下午4點在布袋警分局斜對面空地，辦理捐血活動，捐血一袋即贈口罩套一份、蘭花一株及好禮款待伴手禮一份，鼓勵民眾踴躍參與捐血。 受到疫情衝擊，全台捐血人潮減少，布袋鎮農會表示，由農業志工手製口罩套，將送給前來捐血的民眾，數量有限、送完為止，另外，在地青農也捐贈自嘉的農產品，希望能拋磚引玉邀請大眾共同加入捐血行列。 (中時 ) #捐血 #民眾 #農業 #鎮農會 #全台 也許您會感興趣 推薦閱讀 人力活化團招募難 缺工未改善 04:102020/04/22 地方新聞 古代生活牙知道 農業社會多蛀牙 04:092020/04/23 焦點新聞 【應召價疫路降1】有女陪侍店無限期停業 北市酒店月蒸發30億 08:472020/04/23 社會 【應召價疫路降2】女公關轉戰KTV、飯局 嘆：收入腰斬 08:482020/04/23 社會 NBA》尼克老闆捐血漿抗疫 鄉民酸捐球隊 07:022020/04/23 體育 高雄經發局祭400萬元 助商圈行銷造業績 10:542020/04/23 財經 量販超市首家！家樂福：未戴口罩禁入場 12:572020/04/23 生活 搶攻母親節送禮商機 知名甜點品牌推粉紅糕點搶市 13:212020/04/23 生活 質與量並重 疫情中台南這間有機農場逆勢成長 13:282020/04/23 生活 男退休返雙溪農耕 新北農業局推農地輔導到府指導 16:202020/04/23 生活 生活熱門新聞 與確診海軍同時上健身房...車長發燒二採住院 台鐵急找接觸者 - 生活 40歲羅志祥遭爆約砲 這公式曝他1周X次最剛好 - 生活 磐石艦雲林縣感染官兵接觸者8人 二採結果出爐 - 生活 大數據揭密 「這動作」越做多 確診數就越少 - 生活 AV女優突上傳與羅志祥「親密互動片」 達人曝背後動機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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