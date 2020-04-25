受到新冠肺炎疫情影響，全台血液庫存量持續拉警報，嘉義縣布袋鎮農會與農業志工、青農聯誼會及當地愛心人士們合作，26日上午9點至下午4點在布袋警分局斜對面空地，辦理捐血活動，捐血一袋即贈口罩套一份、蘭花一株及好禮款待伴手禮一份，鼓勵民眾踴躍參與捐血。

受到疫情衝擊，全台捐血人潮減少，布袋鎮農會表示，由農業志工手製口罩套，將送給前來捐血的民眾，數量有限、送完為止，另外，在地青農也捐贈自嘉的農產品，希望能拋磚引玉邀請大眾共同加入捐血行列。

(中時 )